La notte del Super Bowl arriva a teatro, Bar Spot sbarca al Leonardo | La pubblicità diventa spettacolo

Il meglio degli spot del Super Bowl protagonista di una serata tra risate, musica e creatività mondiale.

Un evento capace di fermare un intero Paese e di incollare allo schermo oltre 100 milioni di spettatori ogni anno approda ora anche a teatro. Il 13 febbraio 2026 il MTM Teatro Leonardo di Milano ospita Bar Spot speciale Super Bowl, una serata unica presentata da Zelig Lab che porta sul palco il lato più spettacolare e sorprendente della pubblicità.

Lo show è ideato e condotto dal pubblicitario Francesco Bozza, volto noto della divulgazione creativa, ed è accompagnato dalla musica live di The Pax Side of the Moon. Una produzione LezGo Studio che trasforma il palcoscenico in un vero e proprio viaggio tra storie, immagini e suoni, dedicato al più prestigioso appuntamento della comunicazione globale.

Quando la pubblicità diventa più attesa della partita

Il Super Bowl non è solo la finale del campionato di football americano, ma un fenomeno mediatico senza paragoni. Le sue interruzioni pubblicitarie sono diventate un evento nell’evento, al punto che circa il 45% degli americani dichiara di seguirlo soprattutto per gli spot. È su questo immaginario collettivo che si costruisce Bar Spot, raccontando perché la pubblicità del Super Bowl sia considerata il palcoscenico più ambito e competitivo al mondo.

Attraverso una selezione di campagne iconiche, trovate geniali e aneddoti da dietro le quinte, lo spettacolo svela i meccanismi creativi che stanno dietro a pochi secondi di video capaci di entrare nella memoria collettiva. Un racconto che mescola divulgazione pop e ironia, mostrando come strategia, intuizione e coraggio creativo possano trasformare uno spot in un piccolo evento culturale.

Uno show tra comicità, musica e cultura pop

Bar Spot è molto più di una rassegna di filmati: è uno show teatrale brillante e coinvolgente che unisce stand-up comedy, storytelling e musica dal vivo. A dare ritmo e energia alla serata sono i The Pax Side of the Moon, resident band dello Zelig di Canale 5, con performance irriverenti che accompagnano e amplificano il racconto.

Il risultato è una serata che diverte e ispira, capace di parlare a chi ama la pubblicità, a chi lavora nella comunicazione e a chi è semplicemente curioso di scoprire cosa renda memorabile uno spot. Tra risate, musica e immagini iconiche, Bar Spot speciale Super Bowl dimostra che, almeno per una notte, la pubblicità può diventare davvero uno spettacolo straordinario.