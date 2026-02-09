Il cinema celebra Jeff Buckley, il documentario evento arriva in sala | Un ritratto che commuove ancora

A sessant’anni dalla nascita, la voce e il mito di Jeff Buckley tornano protagonisti sul grande schermo.

Dopo il successo di pubblico e di critica ottenuto al Sundance Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma, arriva nelle sale italiane come evento speciale IT’S NEVER OVER: JEFF BUCKLEY, il documentario che celebra una delle figure più intense e amate della musica contemporanea. Il film sarà proiettato al cinema solo il 16, 17 e 18 marzo, trasformando tre giornate in un omaggio collettivo a un artista capace di lasciare un segno indelebile con una carriera brevissima e irripetibile.

Diretto dalla regista candidata agli Oscar® Amy Berg e co-prodotto da Brad Pitt, il documentario arriva in un momento di rinnovata attenzione globale verso Buckley, diventato recentemente Trending Topic mondiale su TikTok. Un interesse trasversale che unisce fan storici e nuove generazioni, attratte da una voce senza tempo e da un’eredità artistica che continua a parlare al presente.

Un racconto intimo tra musica, memoria e materiali inediti

IT’S NEVER OVER: JEFF BUCKLEY costruisce un ritratto intimo e sincero attraverso materiali d’archivio inediti provenienti dal patrimonio personale dell’artista e una serie di testimonianze dirette che ne restituiscono la complessità umana e creativa. Al centro del racconto ci sono anche i messaggi audio personali di Buckley, fino all’ultimo, struggente vocale lasciato alla madre Mary Guibert in segreteria telefonica, uno dei momenti emotivamente più forti dell’intero film.

La narrazione si sviluppa nel contesto della New York degli anni Ottanta e Novanta, ricostruendo il percorso artistico di Buckley tra club, studi di registrazione e tournée interminabili. A raccontarlo sono le voci di chi lo ha conosciuto da vicino: la madre Mary Guibert, le ex compagne Rebecca Moore e Joan Wasser, i musicisti che hanno condiviso il palco e lo studio con lui, tra cui Michael Tighe e Parker Kindred, e artisti come Ben Harper e Aimee Mann.

Dall’eredità musicale all’evento speciale nelle sale italiane

Nato il 17 novembre 1966 in California e scomparso tragicamente a Memphis il 29 maggio 1997, Jeff Buckley è entrato nella storia della musica con un solo album in studio pubblicato in vita, Grace (1994). Un disco che continua a resistere nel tempo e che ha contribuito a rendere immortale una voce capace di attraversare generi e generazioni. Il documentario ripercorre anche la genesi di lavori fondamentali come Live at Sin-é, l’EP che catturò l’intensità delle sue prime esibizioni nei piccoli club di New York.

In parallelo all’uscita cinematografica, dal 13 febbraio sarà disponibile una versione deluxe di Live at Sin-é in vinile e CD, un’operazione che rafforza ulteriormente il legame tra il film e l’eredità discografica di Buckley. A quasi trent’anni dalla sua scomparsa, e con numerose pubblicazioni postume, la sua musica continua a vivere, alimentata da un pubblico sempre più ampio e da un’influenza che attraversa il rock, il pop e la canzone d’autore.

Distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios, in collaborazione con Radio Capital, MYmovies e Sony Music Italia, IT’S NEVER OVER: JEFF BUCKLEY non è solo un documentario, ma un’esperienza collettiva pensata per il grande schermo. Un’occasione rara per riscoprire la fragilità, il talento e l’intensità di un artista che, con una sola stagione creativa, ha lasciato un’impronta destinata a non spegnersi mai.