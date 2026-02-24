Buoni propositi per l’anno nuovo, perchè l’80% fallisce (e come evitarlo)

Ogni gennaio è la stessa storia: liste infinite di obiettivi ambiziosi, promesse di cambiamento radicale e un

entusiasmo che raramente sopravvive oltre febbraio.

Con l’arrivo del nuovo anno, milioni di persone stilano elenchi di buoni propositi per l’anno nuovo che

vanno dalla palestra tre volte a settimana alla lettura di almeno trenta libri, passando per una dieta più

sana e la meditazione quotidiana. Il problema? Secondo diversi studi, circa l’80% di questi propositi fallisce miseramente, spesso nel giro di poche settimane.

L’eccitazione iniziale è travolgente: sembra davvero che questa volta sarà diverso, che finalmente avremo la

disciplina necessaria per trasformare la nostra vita. Ma la realtà è ben diversa. La motivazione iniziale non

è carburante per il lungo termine, è solo un fuoco d’artificio che si spegne rapidamente quando arriva la

vita vera, con le sue giornate piene, il lavoro stressante e la stanchezza.

I propositi più comuni (e più destinati a fallire)

Tra i buoni propositi più gettonati troviamo sicuramente quello di fare più attività fisica. Palestre piene a

gennaio che si svuotano progressivamente entro marzo sono la testimonianza visibile di questo fenomeno.

Correre ogni mattina, allenarsi tre volte a settimana, nuotare regolarmente: obiettivi ambiziosi che si

scontrano con la realtà di un corpo non abituato e di una routine già sovraccarica.

L’alimentazione è un altro campo minato. Eliminare completamente cioccolatini, patatine e dolci sembra

una buona idea a Capodanno, ma diventa una tortura quando la vita quotidiana richiede piccole

gratificazioni immediate. Il cervello, sotto stress, cerca sollievo nel modo più rapido possibile, e quello che

promettiamo di eliminare diventa spesso proprio ciò che desideriamo di più.

Un proposito particolarmente rilevante riguarda la gestione più oculata del denaro. Molti si promettono di

smettere con gli acquisti di impulso, quelli fatti la sera dal divano, con lo smartphone in mano, quando la

noia o la stanchezza prendono il sopravvento. Per altri, il problema sono le scommesse: aprire il bookmaker

di fiducia e vedere i vari bonus sulle scommesse diventa troppo allettante, proprio come per molti l’e-

commerce preferito con gli sconti e le proposte personalizzate ha un richiamo incredibile. La promessa di

spendere meno si scontra con un sistema progettato per spingerci a fare esattamente l’opposto.

Altri propositi comuni includono leggere di più, imparare una nuova lingua guardando film in versione

originale, scrivere più spesso agli amici lontani. Tutti obiettivi lodevoli che però richiedono tempo, energia e

costanza in un quotidiano che raramente lascia spazio a nuove abitudini.

Perché falliamo sistematicamente

Il primo errore è nella formulazione stessa dei propositi. Obiettivi troppo ambiziosi e generici come

“mettersi in forma” o “essere più felici” mancano di specificità e risultano impossibili da misurare. Quando

un obiettivo è vago, è anche facile procrastinare e trovare scuse.

Il secondo problema è la mentalità del “tutto o niente”. Un solo sgarro alla dieta, una sola mattina in cui

non si va a correre, e scatta il meccanismo mentale devastante per il quale diciamo a noi stesse: “Ecco, lo

sapevo. Non sono costante. Non sono fatto per queste cose.” Trasformiamo così un semplice inciampo in

una definizione permanente di noi stessi, alimentando un’identità di fallimento.

La terza ragione è più sottile ma forse ancora più insidiosa. I buoni propositi spesso nascono da un’energia

contraria: ci si impegna ad andare contro la pigrizia, contro i chili di troppo, contro le cattive abitudini.

Quando un cambiamento origina quindi da una lotta contro se stessi, e dura solo finché abbiamo rabbia o

entusiasmo. Appena l’emozione si spegne, torniamo ai vecchi schemi.

Inoltre, molti sottovalutano l’importanza dell’ambiente e del contesto. Se vogliamo leggere di più ma il

telefono è sempre l’oggetto più vicino, sarà quest’ultimo a vincere. Se promettiamo di risparmiare ma

continuiamo a ricevere notifiche di offerte personalizzate, la tentazione sarà troppo forte.

Come sopravvivere alla stagione delle promesse impossibili

Il vero problema è che ci concentriamo sugli obiettivi invece che sui sistemi. Un obiettivo è un punto

lontano, mentre un sistema è la strada che percorriamo ogni giorno per arrivarci. Possiamo avere obiettivi

perfetti e risultati mediocri se non costruiamo abitudini sostenibili.

Il cambiamento reale non avviene quando prendiamo una grande decisione il primo gennaio, ma

quando ripetiamo piccole scelte coerenti anche nei giorni difficili. Non serve rivoluzionare tutto in un colpo

solo, serve progettare micro-azioni che possiamo mantenere anche quando siamo stanchi, stressati o

demotivati.

Prima ancora del sistema, però, c’è qualcosa di ancora più profondo: l’identità. Non basta voler fare sport,

bisogna diventare una persona che si prende cura del proprio corpo. Non basta voler risparmiare, bisogna

diventare una persona che gestisce consapevolmente le proprie risorse. Quando un’azione è legata

all’identità, smette di essere un dovere e diventa un’espressione naturale di chi siamo.

Forse è tempo di cambiare approccio: invece di promettere rivoluzioni impossibili ogni gennaio, potremmo

iniziare a costruire piccoli cambiamenti sostenibili, con pazienza e gentilezza verso noi stessi. Perché il vero

cambiamento non si misura in grandi gesti, ma in azioni piccole e ripetute che ci portano, un passo alla

volta, verso la persona che vogliamo diventare.