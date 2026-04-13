Uomini e Donne, scoppia il caso Cristina Tenuta | Nuova segnalazione a sorpresa: cambia tutto nel trono over

La dama torna in studio ma viene subito avvistata con un altro cavaliere: tensioni e nuovi equilibri.

Non è passato molto tempo dal ritorno di Cristina Tenuta a Uomini e Donne che già emergono nuove indiscrezioni destinate a far discutere. La dama del trono over è finita al centro dell’attenzione dopo una segnalazione che potrebbe cambiare gli equilibri all’interno del programma, proprio mentre sembrava aver iniziato una nuova conoscenza.

Il suo ritorno era stato segnato dall’interesse per Marco Gaggini, volto già noto al pubblico per la sua precedente partecipazione. Cristina aveva deciso di rimettersi in gioco dopo aver visto una sua foto sui social, ottenendo anche l’approvazione della redazione. Marco, dal canto suo, aveva accolto subito l’interesse, dando il via a una frequentazione che aveva già attirato le prime tensioni in studio.

La segnalazione che cambia gli equilibri

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, però, la conoscenza tra Cristina e Marco potrebbe essere già arrivata al capolinea. Durante il weekend, infatti, la dama sarebbe stata avvistata a cena in un locale di Roma insieme a un altro cavaliere del programma.

La segnalazione, riportata da Lorenzo Pugnaloni, indica che l’uomo in questione sarebbe Antonio Marino, protagonista nelle ultime settimane di diverse dinamiche all’interno del trono over. Un avvistamento che ha immediatamente acceso i riflettori sulla situazione sentimentale della dama.

Se confermata, questa uscita segnerebbe una svolta importante, suggerendo che la frequentazione con Marco non abbia avuto seguito e che Cristina sia già pronta a mettersi nuovamente in gioco con un altro protagonista del parterre.

Il legame con Gloria e le tensioni in studio

L’eventuale coinvolgimento di Antonio Marino apre anche un altro fronte, legato alla sua precedente conoscenza con Gloria Nicoletti. Tra i due, infatti, non erano mancate discussioni e incomprensioni, legate anche ai riferimenti dell’uomo alla sua ex relazione e ad alcune uscite con altre dame.

La possibile vicinanza tra Antonio e Cristina rischia quindi di alimentare nuove tensioni, creando dinamiche incrociate che potrebbero avere un forte impatto sulle prossime puntate del programma. Le anticipazioni parlano già di un battibecco tra Cristina e Marco, segnale che qualcosa potrebbe essersi incrinato definitivamente.

Resta ora da capire come evolveranno i rapporti tra i protagonisti e quale sarà la reazione di Gloria di fronte a questa nuova situazione. Le risposte arriveranno nelle puntate in onda dal 13 al 17 aprile 2026, dove il trono over promette nuovi colpi di scena.

Tra segnalazioni, incontri fuori dallo studio e rapporti sempre più complessi, il percorso di Cristina Tenuta si conferma ancora una volta al centro delle dinamiche più seguite del programma.