“Il Babysitter” di Paolo Ruffini al Teatro Manzoni: risate, poesia e la saggezza dei bambini

Dal 9 all’11 ottobre 2025, lo spettacolo ispirato al celebre podcast trasforma il palco in un happening di comicità e poesia.

Dopo aver conquistato milioni di ascoltatori con il suo podcast e aver registrato sold-out nei teatri italiani, Paolo Ruffini torna sul palco con Il Babysitter – Quando diventerai piccolo capirai, in scena al Teatro Manzoni di Milano dal 9 all’11 ottobre 2025.

Uno show unico nel suo genere, che prende vita dall’omonimo video-podcast e lo trasforma in un evento teatrale fatto di ironia, improvvisazione e momenti poetici, capace di far ridere e commuovere allo stesso tempo. Con Ruffini sul palco ci saranno i giovanissimi Isabel Aversa, Leonardo Zambelli e Nicholas Ori, vere forze della natura selezionate proprio dal progetto originale, insieme a Claudia Campolongo, regista e pianista dal vivo.

Lo spettacolo ruota attorno a un espediente semplice e irresistibile: cosa succederebbe se, mentre Ruffini sta per iniziare il suo monologo, arrivassero tre bambini che si sono persi? La risposta è l’inizio di un vortice di giochi, favole, riflessioni e avventure che trasforma il teatro in un happening collettivo, dove pubblico e piccoli protagonisti diventano parte della stessa festa.

Non è un caso se il sottotitolo recita “Quando diventerai piccolo capirai”: il cuore del progetto è proprio l’idea di restituire agli adulti la capacità di guardare il mondo con la spontaneità e la fantasia dei bambini, qualità che troppo spesso si perdono con il tempo e le responsabilità.

Uno spettacolo tra risate e riflessioni

Con Il Babysitter, Ruffini porta avanti il filo rosso che lega la sua carriera: mescolare comicità e umanità. Lo spettacolo alterna sketch comici, improvvisazioni, inserti video tratti dal podcast e momenti di grande tenerezza, dove i bambini diventano veri maestri di vita.

Sul palco si ride, si canta e si sogna, ma c’è spazio anche per affrontare temi universali: l’amore incondizionato, il senso del gioco, la fede nelle persone e persino la magia del Natale. Ogni replica diventa diversa, grazie al coinvolgimento diretto del pubblico che viene chiamato a partecipare e a condividere la propria esperienza.

Una festa teatrale per tutte le età

Il Babysitter non è teatro per bambini, ma teatro con i bambini e per tutti. È una macchina del tempo che riporta gli spettatori all’infanzia, quando bastava poco per essere felici. La musica dal vivo di Claudia Campolongo accompagna ogni scena, trasformando le emozioni in colonna sonora.

Dal 9 all’11 ottobre 2025, tra monologhi, improvvisazioni e piccoli miracoli quotidiani, il Teatro Manzoni di Milano ospiterà una vera e propria festa: uno spettacolo che unisce famiglie, giovani e adulti sotto un unico messaggio semplice e potente — per capire davvero la vita, a volte bisogna tornare a essere piccoli.