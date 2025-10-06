Netflix ottobre 2025, tra i grandi arrivi “Il Mostro”: un mese pieno di brividi e ritorni clamorosi

Tra crime, thriller e grandi sequel, la piattaforma punta su titoli italiani e produzioni internazionali di alto livello

Ottobre si preannuncia infuocato per gli abbonati Netflix. Il catalogo del mese porta con sé una lunga lista di novità che spaziano tra thriller, teen drama, serie crime e grandi ritorni. Il titolo di punta è Il Mostro, la nuova serie di Stefano Sollima dedicata al caso del Mostro di Firenze, pronta a diventare l’evento italiano dell’autunno.

La piattaforma continua così la sua espansione nel genere crime d’autore, affiancando alla serie di Sollima una proposta diversificata che unisce nomi di rilievo e nuove voci internazionali. Accanto a Il Mostro arrivano infatti nuove stagioni di titoli amatissimi come The Diplomat e The Witcher, insieme a sorprendenti debutti.

Non mancano le pellicole per chi preferisce il grande schermo: tornano le atmosfere gotiche e il cinema spettacolare con Aquaman e il Regno Perduto, mentre Kathryn Bigelow firma A House of Dynamite, film d’azione ad alto tasso di adrenalina.

Spazio anche alla nostalgia e ai cult del passato: Netflix riporta in catalogo la trilogia di Scary Movie e l’anime Ranma ½, in un mix perfetto tra ironia e ricordi. Un mese ricco di contrasti, dove si alternano leggerezza, tensione e profondità.

“Il Mostro”, la serie italiana più attesa dell’anno

Tra le novità, Il Mostro si impone come la produzione più ambiziosa del mese. Diretta da Stefano Sollima, già autore di Suburra e Romanzo Criminale, la serie ripercorre il caso del Mostro di Firenze attraverso una narrazione cupa e realistica, intrecciando indagine, ossessione e paura collettiva.

Il cast riunisce alcuni dei migliori interpreti italiani contemporanei, mentre la regia mantiene il tono asciutto e tagliente tipico di Sollima. L’obiettivo è quello di restituire un ritratto complesso dell’Italia dell’epoca, un Paese sospeso tra violenza e mistero. Netflix punta così a un prodotto di respiro internazionale, capace di competere con i migliori crime d’autore europei.

Tra teen drama, docuserie e ritorni attesissimi

Il mese di ottobre offre anche un’ampia varietà di generi. Debutta la seconda stagione di Nobody Wants This, mentre Riv4li porta avanti il racconto di una generazione sospesa tra rabbia e speranza. Per i fan delle saghe fantasy, torna The Witcher 4, accompagnato da The Diplomat 3 e da Monster: la storia di Ed Gein, docuserie che indaga la mente del celebre assassino americano.

Tra i titoli più curiosi figura anche il documentario Victoria Beckham, che segue il successo della serie dedicata a David Beckham, e promette uno sguardo più intimo e ironico sull’ex Spice Girl. Un’aggiunta glamour che alleggerisce un catalogo dominato da tensione e oscurità.

Ottobre 2025 segna per Netflix un equilibrio perfetto tra intrattenimento e profondità narrativa. Con Il Mostro a guidare la stagione e un ventaglio di titoli capaci di accontentare ogni gusto, la piattaforma si prepara a un autunno di grandi numeri e, soprattutto, di grandi storie.