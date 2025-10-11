Il Cavaliere dei Sette Regni, il teaser svela un nuovo mondo prima del Trono di Spade

HBO pubblica le prime immagini dello spin-off ambientato un secolo prima della saga, tra onore, duelli e segreti

L’universo di Game of Thrones torna ad ampliarsi con un nuovo, attesissimo capitolo. HBO ha rilasciato il teaser trailer ufficiale de Il Cavaliere dei Sette Regni – The Hedge Knight, la serie prequel tratta dai racconti di George R. R. Martin che riporterà gli spettatori a Westeros, in un’epoca ancora lontana dai complotti dei Targaryen e dalle guerre per il trono.

La storia si svolge circa cento anni prima degli eventi del Trono di Spade, in un regno che vive un’apparente pace ma nasconde già le prime crepe del potere. Al centro della narrazione ci sono Ser Duncan l’Alto, un cavaliere errante animato da ideali di giustizia e lealtà, e Egg, un ragazzo misterioso destinato a diventare il futuro re Aegon V Targaryen.

Il teaser mostra paesaggi maestosi, tornei, cavalieri e duelli all’alba di un mondo che non ha ancora conosciuto la rovina del fuoco dei draghi. Un ritorno alle origini, con un tono più intimo e cavalleresco rispetto alla violenza e alla ferocia viste in House of the Dragon.

Prodotta da HBO e in arrivo il 18 gennaio 2026, la serie sarà composta da sei episodi. In Italia sarà distribuita su HBO Max, in concomitanza con il lancio ufficiale della piattaforma nel Paese.

Un prequel più umano e meno politico

A differenza dei precedenti spin-off, Il Cavaliere dei Sette Regni non punta sulle grandi battaglie o sugli intrighi di corte, ma sulla dimensione umana dei suoi protagonisti. Ser Duncan è un uomo comune che sogna di diventare un eroe, mentre Egg nasconde un’identità regale che cambierà il corso della storia.

Il tono della serie, come confermato dagli showrunner Ira Parker e George R. R. Martin, sarà più leggero e ironico, ma non privo di conflitti morali. L’obiettivo è raccontare una Westeros dove il valore personale conta più del lignaggio e dove la magia è un ricordo lontano. Un mondo in bilico tra speranza e tradimento, che riscopre la purezza del fantasy classico.

Le origini del mito targaryen

Nel teaser si intravedono i primi riferimenti alla casata Targaryen, ormai in declino dopo secoli di dominio. Ma il vero cuore della storia sarà il legame tra Duncan ed Egg, un rapporto di fiducia e formazione che anticipa i temi della saga principale: la lealtà, il sacrificio e il peso del destino.

La serie promette inoltre una messa in scena visivamente straordinaria, con scenografie reali, costumi curati nei minimi dettagli e un’estetica che richiama la pittura medievale. HBO punta a un racconto più sobrio, lontano dagli eccessi politici e spettacolari, ma capace di risvegliare la nostalgia dei fan più affezionati.

Con Il Cavaliere dei Sette Regni, HBO riscopre le radici dell’epica di Westeros. Tra onore, amicizia e duelli, la nuova serie non mira a superare Game of Thrones, ma a ricordarci perché quel mondo ci ha conquistato: per i suoi personaggi imperfetti, le loro scelte e il coraggio di restare fedeli a sé stessi, anche quando la leggenda deve ancora nascere.