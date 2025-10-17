Bridgerton 4, Netflix svela la data d’uscita e i protagonisti del nuovo capitolo romantico

La serie dei record torna nel 2026 con la storia di Benedict Bridgerton e Sophie Beckett: due parti per un’unica, grande passione

Netflix ha finalmente rotto il silenzio su uno dei titoli più attesi del suo catalogo: Bridgerton 4 arriverà nel 2026 e racconterà una nuova, intensa storia d’amore ambientata tra balli, segreti e desideri proibiti. Dopo mesi di speculazioni, la piattaforma ha confermato le date ufficiali di uscita, rivelando che la stagione sarà divisa in due parti: la prima debutterà il 29 gennaio 2026, mentre la seconda arriverà il 26 febbraio 2026.

Il nuovo capitolo della saga prodotta da Shondaland si concentrerà su Benedict Bridgerton, interpretato da Luke Thompson, e sulla misteriosa Sophie Beckett, personaggio ispirato al romanzo Un uomo da conquistare di Julia Quinn, la scrittrice da cui prende vita l’intera saga. La loro sarà una relazione segnata da segreti, travestimenti e passione, in perfetto stile Bridgerton.

Dopo aver conquistato il pubblico con le storie di Daphne, Anthony e Penelope, la serie torna a esplorare un nuovo lato della famiglia più chiacchierata di Londra, mantenendo intatti i suoi ingredienti vincenti: amori impossibili, sfarzo aristocratico e intrighi di società.

Le riprese della quarta stagione sono già in corso e, come annunciato da Netflix, la produzione intende mantenere il tono elegante e sensuale che ha reso Bridgerton una delle serie più viste e amate della piattaforma.

Benedict e Sophie, una storia d’amore tra segreti e maschere

Secondo quanto riportato da Vanity Fair Italia, Bridgerton 4 seguirà il percorso romantico di Benedict Bridgerton, affascinato da una donna misteriosa conosciuta come la “Dama d’Argento”. Quello che non sa, però, è che dietro la maschera si nasconde Sophie Beckett, una giovane cameriera di umili origini.

L’incontro tra i due avverrà durante un ballo in maschera, dando vita a una relazione sospesa tra attrazione, distanza sociale e convenzioni dell’epoca. La trama riprenderà quindi il classico schema del “Cenerentola story” rivisitato in chiave Bridgerton: elegante, romantico e con l’immancabile tocco di sensualità che caratterizza la serie.

Un ritorno tra i più attesi del 2026

Dopo il successo mondiale della terza stagione, dedicata a Colin e Penelope, Bridgerton 4 promette di riportare il pubblico nel cuore dell’alta società londinese, tra balli sfarzosi, scandali e nuovi intrecci familiari. Netflix e Shondaland hanno confermato che la nuova stagione manterrà la suddivisione in due parti, già sperimentata con grande successo nel capitolo precedente.

Con oltre 250 milioni di ore di visione registrate, la saga continua a essere uno dei prodotti più forti della piattaforma. Le prime immagini ufficiali di Bridgerton 4 arriveranno nei prossimi mesi, ma la produzione assicura che il tono sarà ancora più maturo, ricco di emozione e di romanticismo.

Bridgerton 4 debutterà dunque su Netflix in due momenti distinti: il 29 gennaio e il 26 febbraio 2026. L’attesa è già alle stelle: tra nuovi volti, segreti da svelare e la magia di una storia d’amore destinata a conquistare il pubblico, la saga firmata Shondaland è pronta a tornare al centro della scena.