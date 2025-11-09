Il maestro, in arrivo sul maxischermo: l’amatissimo attore indosserà i panni di un campione

È in arrivo l’attesissimo film Il maestro del regista e attore italiano Andrea Di Stefano. Andiamo a scoprire qual è la data ufficiale.

Gli appassionati del mondo del cinema conosceranno sicuramente il curriculum degno di tutto rispetto di Andrea Di Stefano. Durante la sua carriera ha avuto modo di collaborare con Dario Argento, Alex Infascelli, Marina de Van e Roberta Torre.

Nel 1999 ha debuttato in televisione da protagonista della miniserie Ama il tuo nemico di Damiano Damiani per poi passare dietro la telecamera nel ruolo di regista. Tra i suoi successi possiamo menzionare Escobar, The informer – Tre secondi per sopravvivere, L’ultima notte di Amore e a breve mostrerà un altro suo capolavoro.

Stiamo parlando de Il Maestro, un film di genere drammatico diretto con la collaborazione di Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli e Giovanni Ludeno. Distribuito da Vision Distribution, il film ha una durata di 125 minuti e i fan del regista e del formidabile cast non vedono l’ora che arrivi nelle sale cinematografiche.

La vicenda è ambientata nell’estate di fine anni 80 e la tensione si focalizza da subito su Felice, al quale presterà al volto Tiziano Menichelli. È un ragazzino di 13 anni che ha dei sogni nel cassetto, ma in un certo senso le aspettative che i genitori hanno su di lui rappresentano un problema. Se sei curioso prosegui nella lettura.

Il maestro, una trama avvincente per grandi e piccini

Felice vuole sfondare nel mondo dello sport per via della sua passione per il tennis, però il padre esercita su di lui una pressione perché punta sul suo successo. Dopo anni di allenamento, sacrifici e impegno costante riesce ad accedere ai tornei nazionali e il padre lo affida a Raul Gatti (interpretato da Pierfrancesco Favino).

Raul rappresenta la classica persona che non è riuscito a raggiungere degli obiettivi nella sua vita e per questo motivo vive di rimpianti. Non ha più ambizioni, si ritiene una persona disillusa eppure accetta di aiutare il ragazzo perché come se avesse una seconda occasione…Una sorta di rivalsa! Alla fine sarà soddisfatto anche da un punto di vista umano perché inevitabilmente si creerà un bel rapporto con il ragazzo.

Ecco la data ufficiale della distruzione del film

Questo è solo un accenno, quindi per creare la giusta suspense non andremo oltre con le anticipazioni. In tanti concorderanno nel dire che si tratta di una trama avvincente, in cui in tanti potrebbero riconoscersi. A questo punto non resta che svelare la data ufficiale dell’uscita del film.

Nelle sale cinematografiche il film arriverà il 13 novembre 2025! Manca meno di una settimana, quindi se sei davvero interessato a capire quale sarà il finale allora cerca di acquistare il biglietto online per evitare di non trovare posto.