Sincronia napoletana, il romanzo di Sara Formisano che dà voce a una generazione sospesa tra sogni precari e la magia di Napoli

Il romanzo d’esordio di Sara Formisano racconta la generazione dei 25-35 anni in bilico tra sogni e disillusione, con Napoli come palcoscenico sensoriale e metaforico.

Nel cuore pulsante di una città che non smette di respirare contraddizioni, Sincronia napoletana offre un racconto che si muove sulla linea sottile tra realtà e fantastico. Stefania è una giovane fotografa freelance che vive nell’anima storica di Napoli: vicoli, appartamenti scomodi, lavori instabili e un desiderio costante di fuga o riscatto. Il lavoro da “giovane considerata troppo adulta per essere vista come soggetto di speranza” si fa fardello quotidiano. In attesa di qualcosa che somigli a un futuro, la protagonista si misura con la precarietà, con la sensazione di correre contro un tempo che le scivola tra le dita.

L’incontro con una poetessa eccentrica apre a Stefania un varco inatteso: nel suo appartamento nel centro storico viene scoperta una porta antica, che cela un passaggio verso il 1989. Da qui emerge Francesco, sceneggiatore idealista, ferito da un passato pieno di promesse e rimpianti. La narrazione si sdoppia dunque in due epoche: la Napoli contemporanea che lotta per restare a galla e quella fine degli anni ’80 in cui le speranze avevano un peso diverso. Formisano passa da una scena all’altra con grazia, e Napoli non è mai solo ambientazione: è specchio, memoria, pulsione.

Napoli dentro e fuori tempo

La città descritta da Formisano non è mai semplice edulcorazione. I vicoli si fanno corridoi che portano al mare lontano, le luci dei lampioni diventano segni segnati dalla pioggia, e la presenza del passato — nelle facciate, nei portoni, nelle memorie di un condominio — si sente come un suono sommesso. Napoli è al tempo stesso corpo e soglia: la fotografa Stefania la attraversa, la ritrarre, la subisce. La porta verso il 1989 è un espediente fantastico, ma funziona perché la città sembra sempre capace di contenere il tempo e fagocitarlo: i segni del passato convivono con le sirene dei mezzi pubblici, le storie dei padri immigrati, l’ansia di restare giovani troppo a lungo.

Il tema del precariato emerge con chiarezza: Stefania è freelance, senza certezze, barcamenandosi tra lavori “smarriti”, lavoretti temporanei, un contratto mentale rimandato. La generazione dei 25-35 anni è raccontata non come vittima retorica, ma come protagonista di una lotta quotidiana: restare, sopravvivere, sperare. In questo contesto, la magia del varco temporale non cancella i problemi — li amplifica, li rende visibili come ferite che attraversano epoche diverse.

Amore, identità e scelte sospese

Il legame che si instaura tra Stefania e Francesco è il cuore emotivo del romanzo. Non è solo una love story dentro il tempo, ma lo scontro tra due versioni dell’essere giovani: chi vive il presente in apnea e chi ha vissuto un passato con promesse mancanti. L’amore qui è sospensione: tra epoche, tra mondi, tra “ciò che siamo” e “ciò che avremmo potuto essere”. E la scelta che la protagonista dovrà compiere — restare nel suo tempo oppure varcare la soglia — è la scelta di chi si chiede se valga la pena restare nella propria precarietà o uscire e rischiare un’altra instabilità.

Formisano mescola tono realistico e tocco fiabesco: le porte che si aprono, i sogni che ritornano, le identità che si confondono. In alcuni momenti l’intreccio appare fitto, ricco di elementi — la poetessa eccentrica, le porte magiche, la doppia epoca, la precarietà — e forse rischia di sovraccaricarsi, ma è proprio questo slancio che dà al romanzo la sua forza: non la perfetta linearità, ma la vibrazione delle storie in collisione.

Sincronia napoletana è una lettura che parla a chi si sente “tra due tempi”: tra un’epoca che prometteva e una che non mantiene, tra il desiderio di restare e la paura di partire, tra la città che conosciamo e quella che immaginiamo. Sara Formisano ha saputo raccontare una Napoli fatta di sensazioni, le sue, quelle che la città le ha trasmesso, con la generosità di chi non cala un velo ma incide una verità. E a chi lavora, spera, esita e vive nel limbo della giovinezza tardiva, questo libro dice: non sei solo.