Scrubs – Il revival riporta J.D. e Turk nel caos del Sacro Cuore: il nuovo trailer è un’esplosione di nostalgia e follia

Il 25 febbraio debutta negli Stati Uniti la nuova stagione della serie cult: tra vecchi amici, nuove facce e gag irresistibili, la corsia torna a vivere.

Sedici anni dopo l’ultimo episodio, Scrubs – Medici ai primi ferri è pronta a riaprire le porte del mitico ospedale Sacro Cuore. Il revival della celebre serie ideata da Bill Lawrence arriverà negli Stati Uniti il 25 febbraio 2026, mentre in Italia sarà disponibile prossimamente su Disney+. Un nuovo trailer, diffuso da Christa Miller – storica interprete di Jordan Sullivan e moglie del creatore della serie – riporta in scena il cast originale quasi al completo, scatenando l’entusiasmo dei fan.

Nel trailer ritroviamo Zach Braff e Donald Faison nei panni di J.D. e Turk, inseparabili come sempre e pronti a riportare la loro “bromance” tra le corsie del Sacro Cuore. La clip alterna momenti di puro delirio comico a scene dal tono più affettuoso, mostrando i due amici correre tra i corridoi sulle note di una band che i fan storici ricorderanno: la stessa che suonava durante la nascita della figlia di Turk e Carla nella sesta stagione. Tra gag, abbracci e battute, è chiaro che l’anima della serie non è cambiata: l’amicizia è ancora il cuore pulsante di Scrubs.

Non mancano gli storici comprimari che hanno reso indimenticabile la serie originale. John C. McGinley torna nei panni del dottor Perry Cox, sempre pronto a dispensare soprannomi sarcastici al suo ex allievo; Judy Reyes riprende il ruolo di Carla Espinosa, mentre rivediamo anche Sarah Chalke (Elliot) e Robert Maschio (Todd), ancora in forma smagliante. La breve sequenza in cui Cox incrocia J.D. con il suo sguardo inconfondibile basta a evocare quindici anni di risate e malinconie.

Nuove leve e nuovi tempi al Sacro Cuore

Il revival non punta solo sulla nostalgia, ma anche sul rinnovamento. Entrano infatti in scena nuovi personaggi destinati a portare una ventata di freschezza nel reparto: Vanessa Bayer interpreta Sibby, responsabile del benessere del personale, mentre Joel Kim Booster sarà Eric Park, un giovane medico dalla mente brillante e dai modi disinvolti. Accanto a loro, una nuova generazione di specializzandi – Ana Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Layla Mohammadi e Amanda Morrow – affronterà le sfide di una medicina moderna e iperconnessa, lontana dall’improvvisazione ironica dei tempi di J.D.

Secondo la sinossi ufficiale, la serie ripartirà da un’idea semplice ma potente: J.D. e Turk tornano a lavorare fianco a fianco dopo anni di distanza, trovandosi in un ospedale profondamente cambiato ma ancora animato dallo stesso spirito caotico. Il mondo della medicina è evoluto, ma la loro amicizia resta l’ancora che tiene insieme tutto. Tra risate, errori e momenti di commozione, il revival promette di fondere passato e presente, con quella miscela di comicità surreale e tenerezza che ha reso Scrubs una serie di culto.

Tra memoria e rinascita

Prodotta da Bill Lawrence insieme a Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, Jeff Ingold, Liza Katzer, Aseem Batra e Randall Winston, la nuova stagione si propone come un vero e proprio inno alla memoria televisiva. Non una semplice operazione nostalgia, ma un ritorno alle radici di una comicità che ha saputo parlare di vita, morte, amicizia e crescita con un tono unico nel suo genere.

Nel trailer, le luci dell’ospedale si riaccendono, le risate tornano a risuonare e J.D. sussurra quella frase che per i fan è un brivido: “È bello essere di nuovo qui”.

Il Sacro Cuore, tra nuovi medici e vecchi fantasmi, si prepara dunque a un ritorno trionfale. E per chi ha amato Scrubs, non sarà solo un revival: sarà come tornare a casa.