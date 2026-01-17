Bridgerton guarda già avanti, le stagioni 5 e 6 sono decise ma segrete | Gli indizi che accendono i fan

La showrunner Jess Brownell conosce già i prossimi protagonisti, ma l’ordine delle storie resta un mistero.

Bridgerton continua a essere una delle serie più attese e discusse del panorama Netflix. Mentre il pubblico si prepara all’arrivo della quarta stagione, la cui prima parte sarà disponibile dal 29 gennaio, dietro le quinte lo sguardo è già rivolto al futuro. La showrunner Jess Brownell ha infatti confermato di sapere con certezza chi saranno i protagonisti delle stagioni 5 e 6, anche se gli spettatori dovranno attendere ancora prima di conoscere l’ordine ufficiale delle prossime storie d’amore.

Un dettaglio apparentemente marginale ha acceso l’immaginazione dei fan più attenti. Alla premiere della quarta stagione, tenutasi a Parigi al Palais Brongniart, Brownell ha sfoggiato due fazzoletti da taschino bianchi, uno dei quali ricamato con le iniziali E e F. Un gesto tutt’altro che casuale, che ha immediatamente scatenato ipotesi e speculazioni.

Le iniziali misteriose e le conferme della showrunner

Intervistata sul red carpet, Jess Brownell ha chiarito che le due iniziali non erano decorative. Entrambi i personaggi rappresentati da quelle lettere saranno al centro delle stagioni 5 e 6. Alla domanda cruciale sull’ordine di uscita delle rispettive storie, però, la risposta è stata netta: il segreto resta tale.

Questo significa che il pubblico dovrà convivere ancora per un po’ con l’incertezza, cercando di interpretare ogni possibile indizio disseminato tra dichiarazioni ufficiali, apparizioni sullo schermo e scelte di casting. Una strategia che Netflix e la produzione conoscono bene e che contribuisce a mantenere alta l’attenzione sulla serie anche tra una stagione e l’altra.

La prudenza è d’obbligo anche perché Bridgerton ha già dimostrato di non seguire rigidamente l’ordine dei romanzi originali, preferendo una struttura narrativa più fluida e televisiva.

I libri di Julia Quinn e le possibili deviazioni

Seguendo l’ordine cronologico dei romanzi di Julia Quinn, dopo le prime stagioni dedicate ai fratelli maggiori, la storia successiva sarebbe quella di Eloise, protagonista del quinto libro To Sir Phillip, With Love. A seguire arriverebbe il racconto di Francesca, tratto da When He Was Wicked.

Tuttavia, l’adattamento televisivo ha già dimostrato di potersi discostare dalla sequenza originale. La terza e la quarta stagione hanno infatti scambiato l’ordine narrativo rispetto ai libri, rendendo impossibile qualsiasi previsione definitiva basata solo sulla saga letteraria.

Anche le dichiarazioni del cast contribuiscono a mantenere il mistero. Claudia Jessie, interprete di Eloise, ha evitato qualsiasi conferma sul suo possibile ruolo centrale nelle prossime stagioni, ammettendo con ironia che, se avesse già iniziato a lavorare su quella storyline, lo direbbe con orgoglio professionale. Un modo elegante per non sbilanciarsi.

Nel frattempo, l’attenzione resta focalizzata sulla coppia al centro della nuova stagione, anche se molti spettatori si chiedono se personaggi chiave come Sir Phillip Crane possano fare una comparsa anticipata, preparando il terreno per gli sviluppi futuri.

La quarta stagione di Bridgerton sarà divisa in due parti, distribuite rispettivamente il 29 gennaio e il 26 febbraio. Mentre le nuove puntate si preparano a conquistare il pubblico, una cosa è certa: il destino sentimentale dei Bridgerton continuerà a essere svelato con calma, tra indizi criptici e scelte narrative studiate per sorprendere. E le stagioni 5 e 6, già decise ma ancora avvolte dal mistero, promettono di essere il prossimo grande terreno di discussione per i fan della serie.