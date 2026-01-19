The Wall torna a Napoli in versione live,  Pink Floyd Legend al Teatro Bellini | L’opera rock evento

Tre date a gennaio per una messa in scena integrale di The Wall tra musica, teatro e immagini spettacolari.

Dopo il grande successo della Pink Floyd Legend Week dello scorso anno, i Pink Floyd Legend tornano a Napoli con uno degli eventi più attesi della stagione. Al Teatro Bellini, giovedì 22 e venerdì 23 gennaio alle ore 20.45 e sabato 24 gennaio alle ore 19, la band porta in scena The Wall nella sua versione integrale, trasformando il celebre concept album dei Pink Floyd in una vera e propria opera rock dal vivo.

Non si tratta di un semplice concerto tributo, ma di una messa in scena completa che unisce musica, teatro e immagini, restituendo tutta la forza narrativa e simbolica di uno dei capolavori più iconici della storia del rock. Lo spettacolo promette di trasportare il pubblico all’interno dell’universo visionario di The Wall, rispettandone lo spirito originale e amplificandone l’impatto emotivo.

Il muro che nasce e crolla sul palco

Elemento centrale dello spettacolo è la costruzione in tempo reale del leggendario muro, che prende forma durante la performance per poi essere abbattuto, ricalcando fedelmente la struttura dello storico show dei Pink Floyd. Il muro non è solo una scenografia, ma un vero e proprio dispositivo narrativo che accompagna il pubblico lungo il percorso emotivo dell’opera, diventando simbolo di isolamento, alienazione e conflitto interiore.

A rendere l’esperienza ancora più immersiva contribuiscono performer in scena, proiezioni in video mapping, effetti speciali e un apparato visivo di grande impatto. Le scenografie e gli oggetti di scena sono riprodotti con estrema cura, ispirandosi sia al tour originale di The Wall sia alle più recenti messe in scena firmate da Roger Waters, offrendo allo spettatore un viaggio coerente e spettacolare nella memoria floydiana.

Le proiezioni video mapping dialogano costantemente con la musica e con l’azione scenica, mentre le grandi strutture gonfiabili amplificano la dimensione onirica e disturbante dello spettacolo. Il risultato è un’esperienza multisensoriale che coinvolge vista, udito ed emozioni, mantenendo sempre centrale il racconto musicale.

Una produzione monumentale firmata Pink Floyd Legend

I Pink Floyd Legend, con oltre 200.000 spettatori negli ultimi cinque anni, sono riconosciuti da pubblico e critica come la formazione più rappresentativa del panorama floydiano grazie alla qualità, all’intensità e alla fedeltà delle loro interpretazioni. Sul palco del Teatro Bellini la band sarà affiancata da Daphne Nisi Mete e Giorgia Zaccagni alle voci, Manfredi Roberti al basso, dall’ensemble vocale Anonima Armonisti ai cori e da una rappresentanza dei giovanissimi performer del Musical Weekend, preparati dal team di Pianeta Cipriani.

Sotto la regia di Fabio Castaldi, voce e basso della band, la narrazione musicale è sostenuta da un impianto visivo curato nei minimi dettagli. La scenografia è firmata da Alessandra Traina, i costumi da Vanessa Mantellassi, mentre make-up e hair styling sono supervisionati da Lara Crisci. L’intera produzione è realizzata appositamente per questo evento ed è prodotta da Gilda Petronelli di Menti Associate.

The Wall Live rappresenta un ulteriore tassello nella carriera dei Pink Floyd Legend, che negli anni hanno firmato produzioni imponenti come Atom Heart Mother con coro e orchestra, The Dark Side of the Moon – 50th Anniversary Tour, Live at Pompeii con strumenti vintage originali e l’evento per i 40 anni di Animals, con la ricostruzione in mapping 3D della Battersea Power Station. Ogni loro tour è pensato come un evento unico, capace di coniugare rigore musicale e grande spettacolarità.

La messa in scena integrale di The Wall al Teatro Bellini di Napoli si presenta come un’esperienza teatrale e musicale totale. Un appuntamento che non è solo un omaggio, ma un vero viaggio nell’universo narrativo e sonoro dei Pink Floyd, pensato per chi conosce a memoria il capolavoro floydiano e per chi desidera scoprirlo in una forma nuova, potente e immersiva.