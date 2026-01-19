Cosa guardare in TV lunedì 19 gennaio, i film in prima serata da non perdere | La guida completa

Dal grande cinema d’autore ai blockbuster d’azione, passando per commedie e thriller: ecco cosa vedere stasera in televisione.

La programmazione televisiva di lunedì 19 gennaio 2026 offre una scelta particolarmente ampia per chi desidera trascorrere la serata davanti allo schermo. I principali canali in chiaro propongono film di generi molto diversi, capaci di soddisfare gusti e umori opposti: dalla commedia italiana al western classico, dal thriller d’azione al cinema sentimentale, senza dimenticare il dramma storico e l’horror.

La prima serata si trasforma così in una vera e propria maratona cinematografica domestica, con titoli noti al grande pubblico accanto a opere più impegnate. Che siate alla ricerca di puro intrattenimento o di una storia capace di lasciare il segno, il palinsesto di questa sera permette di scegliere senza compromessi.

Commedie, classici e storie per tutta la famiglia

Chi ha voglia di leggerezza può orientarsi verso la commedia italiana La scuola più bella del mondo, in onda su Cine34 alle 21.00. Il film di Luca Miniero gioca sullo scontro culturale e sugli equivoci, affidandosi a un cast corale che mescola comicità e ritmo. Sempre sul fronte della commedia, TwentySeven propone Immagina che, una favola moderna che unisce elementi family e fantasy, mentre La7 Cinema punta su Notte folle a Manhattan, una commedia sentimentale ad alta velocità che mescola romanticismo e azione.

Per gli amanti del grande cinema classico, Rai Movie trasmette alle 21.10 Winchester ’73, uno dei western più celebri degli anni Cinquanta. Un film che rappresenta un punto di riferimento per il genere, capace di raccontare vendetta, ossessione e destino con uno stile asciutto e potente. Sempre in prima serata, Rai 5 propone Se scappi, ti sposo, una commedia romantica che ha segnato un’epoca e che resta una scelta ideale per chi cerca una storia d’amore leggera ma ben costruita.

Spazio anche alle storie ispirate a fatti reali e a figure significative del Novecento. Tv2000 manda in onda Chiara Lubich – L’amore vince tutto, un film biografico che ripercorre la vita e il pensiero della fondatrice del Movimento dei Focolari, offrendo uno sguardo intimo e spirituale su una figura centrale della storia recente.

Azione, thriller e tensione per una serata adrenalinica

Chi preferisce un ritmo più serrato trova diverse proposte ad alta tensione. Su Rai 2 alle 21.20 va in onda Pelham 1 2 3 – Ostaggi in metropolitana, un thriller d’azione ambientato nei tunnel di New York, dove una trattativa disperata si intreccia con una corsa contro il tempo. Italia 1 risponde con John Wick – Capitolo 2, secondo episodio della saga che ha ridefinito il cinema action contemporaneo, tra coreografie spettacolari e una violenza stilizzata che non concede pause.

Per chi ama la fantascienza con venature romantiche e thriller, il canale 20 propone I guardiani del destino, una storia che mescola libero arbitrio, amore e controllo del fato. Iris, invece, punta su Gold Run – L’oro di Hitler, un film ambientato durante la Seconda guerra mondiale che racconta una missione ad altissimo rischio, sospesa tra dramma e tensione bellica.

Gli appassionati di horror e suspense possono sintonizzarsi su Rai 4 per A Quiet Place II, sequel di uno dei thriller più inquietanti degli ultimi anni. Il film prosegue il racconto di un mondo dominato dal silenzio e dalla paura, mantenendo alta la tensione e ampliando l’universo narrativo del primo capitolo.

Cielo propone invece Il labirinto del silenzio, un dramma storico che affronta il tema della memoria e della giustizia, riportando alla luce uno dei capitoli più oscuri della storia europea del dopoguerra. Una visione più impegnata, ma capace di stimolare riflessione e consapevolezza.

Non manca nemmeno la proposta sentimentale più recente: Rai Premium trasmette Un Natale molto scozzese, una storia romantica ambientata tra atmosfere suggestive e spirito natalizio, ideale per chi cerca una serata rilassante e rassicurante.

Chiudendo il cerchio delle proposte, Nove manda in onda Spy, una commedia d’azione che gioca con i cliché del genere spionistico, alternando ironia e sequenze adrenaliniche. Infine, La5 propone What They Had, un dramma familiare intenso che affronta il tema della malattia e dei legami affettivi con uno sguardo delicato e realistico.

La prima serata di lunedì 19 gennaio 2026 si presenta quindi come un mosaico ricco e variegato. Che siate alla ricerca di risate, emozioni forti o storie capaci di far riflettere, la televisione in chiaro offre questa sera un ventaglio di film in grado di trasformare il divano di casa in una piccola sala cinematografica. La scelta è ampia, non resta che decidere che tipo di viaggio intraprendere.