Tits Up Comedy Show arriva a Milano, Zelig Lab porta uno show libero e irriverente | Il palco che ribalta tutto

Il 30 e 31 gennaio 2026 al MTM Teatro Leonardo uno spettacolo che rifiuta etichette e trasforma la comicità in festa collettiva.

Il 30 e 31 gennaio 2026 il MTM Teatro Leonardo di Milano ospita Tits Up Comedy Show, lo spettacolo nato in seno a Zelig Lab che in poco tempo ha trovato una propria identità precisa, lontana da definizioni comode e formule preconfezionate. Presentato e guidato da Corinna Grandi, lo show si propone come uno spazio comico libero, irriverente e dichiaratamente antipatriarcale, capace di unire risata, partecipazione e un’energia che va ben oltre il classico format da serata stand-up.

Il sottotitolo dello spettacolo è già una dichiarazione di intenti: uno show “per dimostrare che non dobbiamo dimostrare nulla”. Un rovesciamento netto di prospettiva, che non cerca rivincite né quote simboliche, ma costruisce un palco dove le aspettative vengono smontate attraverso il linguaggio più diretto possibile: quello della comicità. Il risultato è una serata che punta a coinvolgere il pubblico non come spettatore passivo, ma come parte viva di un’esperienza condivisa.

Uno spazio comico senza etichette

Tits Up nasce a Zelig nella primavera del 2023 e fin dai primi appuntamenti prende una direzione imprevista. Quello che inizialmente poteva sembrare uno spettacolo “al femminile” si libera rapidamente delle etichette, diventando un contenitore più ampio, fluido, volutamente refrattario alle definizioni. Non una riserva protetta, ma un palco che gioca a ribaltare ruoli e immaginari, senza chiedere permesso e senza preoccuparsi di essere rassicurante.

La comicità proposta non cerca di addolcire i toni, né di adattarsi a un’idea di intrattenimento neutro. Al contrario, si muove in una zona di frizione, dove l’ironia diventa uno strumento per mettere in discussione abitudini, linguaggi e dinamiche di potere. È in questo senso che lo spettacolo si definisce apertamente antipatriarcale, non come slogan, ma come pratica di scena, fatta di punti di vista, confessioni, provocazioni e ribaltamenti improvvisi.

A dare il ritmo all’intera serata è Corinna Grandi, padrona di casa affilata e complice, che accompagna il pubblico dall’inizio alla fine con un linguaggio diretto, senza sconti e senza filtri. Il suo ruolo non è solo quello di presentare gli interventi, ma di costruire un filo narrativo che tiene insieme stili diversi, creando un clima di fiducia e complicità che permette alle comiche e ai comici di spingersi dove vogliono.

Un’esperienza che comincia prima e finisce ballando

In scena, accanto a Corinna Grandi, si alternano Alice Redini, Chibo e Francesca Puglisi, con la partecipazione di Francesco Migliazza. Ognuno porta un proprio linguaggio e una propria sensibilità, contribuendo a rendere lo spettacolo dinamico e imprevedibile. Monologhi, incursioni surreali, osservazioni taglienti e momenti più fisici si intrecciano in un flusso che evita accuratamente la sensazione di “numero dopo numero”, preferendo l’idea di un unico organismo in movimento.

Tits Up Comedy Show non comincia però con il primo monologo. La serata si apre con un preshow interattivo in cui Corinna Grandi rompe subito la quarta parete, scalda la sala e coinvolge direttamente il pubblico. Fin dai primi minuti, la platea viene chiamata a partecipare, a rispondere, a lasciarsi sorprendere. Tra le poltrone volano caramelle, a volte lanciate con affetto, a volte con sorprendente decisione, creando un clima giocoso che azzera la distanza tra palco e sala.

Ogni ingresso in scena è accompagnato dal grido collettivo “Tits Up!”, un rito che diventa collante emotivo e segnale di appartenenza. Non un semplice tormentone, ma un modo per ribadire lo spirito dello spettacolo: stare dritte, fiere, a testa alta, e ridere forte. Il titolo, ispirato a La fantastica signora Maisel, si trasforma così in un gesto condiviso, in una postura emotiva prima ancora che fisica.

Il finale è pensato come una vera esplosione di energia. La serata si chiude con un momento di follia collettiva, tra discomusic anni ’80 e ’90, balli improvvisati, urla liberatorie e una celebrazione che scioglie definitivamente ogni confine tra chi sta sul palco e chi è in platea. Non c’è una vera chiusura, ma una coda festosa che prolunga l’esperienza oltre la durata canonica dello spettacolo.

Con Tits Up Comedy Show, Zelig Lab porta al MTM Teatro Leonardo non solo un appuntamento comico, ma un rito contemporaneo che usa la risata come detonatore. Due serate che promettono di trasformare il teatro in uno spazio vivo, attraversato da ironia, complicità e un’idea di comicità che non chiede legittimazioni. Qui si ride, si partecipa e si esce con la sensazione di aver condiviso qualcosa che va oltre la semplice serata a teatro.