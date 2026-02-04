Prime Video accelera a febbraio, Fallout 2 chiude e arrivano film e serie attese: cosa guardare | I titoli da non perdere

Dal 2 all’8 febbraio una settimana ricca tra finali di stagione, nuove uscite e contenuti in scadenza.

L’inizio di febbraio porta su Prime Video una settimana particolarmente densa di novità, tra episodi decisivi, debutti pensati anche in vista di San Valentino e titoli importanti che si avviano a lasciare il catalogo. Dal 2 all’8 febbraio, la piattaforma propone un mix variegato di cinema, serie tv e documentari, capace di soddisfare gusti molto diversi. A dominare l’attenzione è soprattutto il finale della seconda stagione di Fallout, uno degli show più seguiti degli ultimi mesi, ma non mancano nuove serie, film romantici e produzioni di taglio più impegnato.

Come spesso accade, accanto alle uscite più attese, questa settimana rappresenta anche un’occasione per recuperare alcuni titoli in scadenza. Prime Video continua così a giocare su un equilibrio tra novità e catalogo, offrendo agli abbonati un panorama ampio che spazia dall’intrattenimento puro al racconto sociale, passando per il grande cinema degli anni Novanta e Duemila.

Finali attesi e nuove uscite tra serie e film

Il momento clou della settimana è fissato per martedì 4 febbraio alle ore 9, quando arriva in streaming l’ottavo e ultimo episodio della seconda stagione di Fallout. Il finale promette di tirare le fila di molte delle storyline rimaste in sospeso, dalla situazione sempre più critica nei Vault 32 e 33 alle vicende di Lucy e Hank, fino al passato del Ghoul Cooper. Troveranno spazio anche Norm, impegnato in un’esplorazione tutt’altro che innocua, e Max, in fuga con il nucleo per la fusione fredda. Un episodio che si preannuncia decisivo e che chiude una stagione segnata da tensioni crescenti e rivelazioni importanti.

Nella stessa giornata torna anche Beast Games 2 con il settimo episodio. Il game show statunitense si avvicina alla conclusione, con soli dieci concorrenti rimasti in gara dopo una serie di prove di forza e intelligenza sempre più selettive. La stagione prosegue con cadenza settimanale fino al finale previsto per il 25 febbraio, mantenendo alta la competizione e l’attenzione del pubblico.

Tra i film in arrivo spicca Relationship Goals, commedia sentimentale statunitense disponibile dal 4 febbraio 2026. Pensato come primo titolo romantico in vista di San Valentino, il film racconta il confronto tra carriera e sentimenti attraverso la storia di Leah Caldwell, produttrice televisiva in ascesa, e del suo ex compagno, improvvisamente deciso a dimostrare di essere cambiato. Una storia che gioca con i cliché del genere, ma che punta anche a riflettere su amore, ambizione e seconde possibilità.

Il 6 febbraio è invece il giorno del debutto di Sweetpea, serie britannica di genere dark comedy disponibile in modalità binge con sei episodi. Al centro del racconto c’è Rhiannon, una giovane donna apparentemente invisibile agli occhi del mondo, la cui vita prende una svolta radicale quando viene spinta oltre il limite. La serie mescola ironia nera e tensione psicologica, raccontando una rabbia repressa che si trasforma in qualcosa di imprevedibile e pericoloso.

Nella stessa data arriva anche il documentario Finding Harmony: A King’s Vision, in uscita alle ore 9. Il film esplora l’impegno di Re Carlo d’Inghilterra nella promozione della filosofia Harmony e dell’ambientalismo, offrendo uno sguardo sul lavoro portato avanti dalla King’s Foundation e invitando a una riflessione sul futuro sostenibile del pianeta.

I titoli in scadenza da recuperare entro l’8 febbraio

Oltre alle novità, la settimana è segnata anche dall’uscita imminente di diversi titoli dal catalogo Prime Video. Tra questi c’è The Hurt Locker, film del 2009 che racconta la quotidianità di una squadra di artificieri in Iraq, in scadenza il 9 febbraio. Un racconto teso e intenso sulla guerra e sulla dipendenza dall’adrenalina del conflitto.

Scadrà il 7 febbraio anche Heaven and Earth, film del 1994 che segue il viaggio di una donna dal Vietnam devastato dalla guerra all’America, offrendo uno sguardo umano e drammatico sulle conseguenze del conflitto. Sempre nei primi giorni di febbraio lascerà il catalogo And Then There Was One, incentrato su una coppia che scopre di aver contratto l’AIDS insieme al figlio appena nato, un dramma intimo e doloroso che affronta il tema della malattia e della responsabilità.

Per quanto riguarda le serie, è in scadenza l’8 febbraio Soulmates, produzione antologica di fantascienza che immagina un mondo in cui un test scientifico rivela l’anima gemella di ogni individuo, mettendo in crisi relazioni, matrimoni e certezze personali. Un’occasione da non perdere per chi ama i racconti speculativi legati ai sentimenti.

Chiude l’elenco dei titoli in uscita Empire Records, film cult del 1995, disponibile fino al 7 febbraio, che racconta una giornata cruciale nella vita dei dipendenti di un negozio di musica alle prese con la minaccia di chiusura. Un ritratto generazionale che conserva ancora oggi un forte valore nostalgico.

Nel complesso, la settimana dal 2 all’8 febbraio su Prime Video offre un palinsesto ricco e trasversale, tra finali attesi, nuove uscite e recuperi dell’ultimo momento. Un periodo ideale per alternare binge watching, cinema d’autore e grandi classici prima che lascino la piattaforma.