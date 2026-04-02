Orgoglio e pregiudizio torna con uno spin-off | The Other Bennet Sister svela il trailer: la storia che nessuno ha mai raccontato

La serie in costume dedicata a Mary Bennet promette un racconto inedito tra amore, identità e riscatto.

L’universo di Orgoglio e pregiudizio si espande con The Other Bennet Sister, nuova serie in costume che porta sullo schermo la storia di Mary Bennet, la sorella meno considerata della celebre famiglia. Il progetto debutterà su BritBox il prossimo mese, in occasione del 250° anniversario della nascita di Jane Austen, e ha già attirato l’attenzione grazie al trailer ufficiale appena pubblicato.

La serie, composta da 10 episodi, è tratta dal romanzo La sorella dimenticata di Janice Hadlow e propone una rilettura del mondo austeniano attraverso un punto di vista completamente nuovo. Al centro della narrazione non c’è più Elizabeth Bennet, ma una figura rimasta finora in secondo piano, pronta a uscire dall’ombra e a raccontare la propria storia.

Mary Bennet protagonista di un viaggio di crescita

Interpretata da Ella Bruccoleri, già vista in Bridgerton, Mary è descritta come una giovane donna goffa, insicura e spesso ignorata dalla propria famiglia. Lontana dagli ideali romantici delle sue sorelle, appare inizialmente destinata a una vita marginale, senza grandi prospettive né attenzioni.

La serie segue però il suo percorso di trasformazione, raccontando come Mary inizi a cercare una propria identità e un posto nel mondo. Il viaggio la porterà oltre i confini di Meryton, tra i salotti della Londra Regency e i paesaggi del Distretto dei Laghi, in una storia che intreccia crescita personale e sentimento.

Alla base del racconto c’è un’idea semplice ma potente: mentre molti si identificano con Lizzy, la realtà è che la maggior parte delle persone è più simile a Mary. Una prospettiva che rende la narrazione più accessibile e contemporanea, pur restando fedele all’atmosfera dell’opera originale.

Un cast ricco tra volti noti e nuovi personaggi

Il progetto può contare su un cast ampio e variegato. Accanto a Ella Bruccoleri troviamo Richard E. Grant e Ruth Jones nei panni dei coniugi Bennet, mentre le altre sorelle sono interpretate da Maddie Close (Jane), Poppy Gilbert (Lizzie), Molly Wright (Kitty) e Grace Hogg-Robinson (Lydia).

Tra i personaggi di supporto spiccano anche Indira Varma e Richard Coyle nel ruolo dei coniugi Gardiner, figure chiave per il percorso di Mary. Non mancano nuovi ingressi pensati appositamente per la serie, come quelli interpretati da Dónal Finn e Laurie Davidson, che contribuiscono ad arricchire la trama con dinamiche inedite.

Accanto a loro tornano anche alcuni personaggi iconici del romanzo originale, tra cui Caroline Bingley, Charlotte Lucas e il celebre Mr. Collins, mantenendo così un forte legame con l’opera di partenza.

Con una scrittura curata da Sarah Quintrell e una produzione che punta su eleganza visiva e profondità dei personaggi, The Other Bennet Sister si propone come un nuovo punto di vista su un classico senza tempo, capace di conquistare sia i fan di Jane Austen sia chi si avvicina per la prima volta a questo universo.