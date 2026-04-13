Euphoria 3 debutta dopo anni di attesa | I personaggi tornano cambiati: dove eravamo rimasti davvero

La nuova stagione arriva su Sky e NOW con un salto temporale che cambia tutto per Rue e gli altri.

Dopo oltre quattro anni di attesa, Euphoria torna finalmente con la sua terza stagione, disponibile da oggi, 13 aprile 2026, su Sky e in streaming su NOW. Il ritorno della serie creata da Sam Levinson segna un nuovo capitolo per i protagonisti, che non sono più semplici adolescenti ma giovani adulti costretti a confrontarsi con le conseguenze delle proprie scelte. Un cambiamento che porta la narrazione verso territori più maturi, senza dimenticare il peso del passato.

Il salto temporale rappresenta una svolta importante, ma per comprendere davvero dove porteranno le nuove storie è fondamentale ricordare il punto in cui avevamo lasciato i personaggi. Le loro vite erano sospese tra dipendenze, relazioni tossiche e ricerca di identità, in un equilibrio fragile destinato a rompersi.

Rue, Nate e Cassie: tra dipendenze e relazioni distruttive

Al centro del racconto resta Rue, interpretata da Zendaya, il cuore emotivo della serie. La sua lotta contro la dipendenza è stata segnata da ricadute, menzogne e momenti estremi, culminati in una situazione pericolosa dopo il coinvolgimento con la spacciatrice Laurie. Nonostante il sostegno della famiglia, di Jules e del suo sponsor Ali, Rue si è trovata intrappolata in un ciclo autodistruttivo, lasciando intravedere solo piccoli segnali di consapevolezza.

Parallelamente, Nate, interpretato da Jacob Elordi, ha continuato a muoversi tra rabbia, controllo e conflitti interiori. Dopo la relazione violenta con Maddy, si è legato a Cassie (Sydney Sweeney), sviluppando un rapporto ossessivo e destabilizzante. La decisione di denunciare il padre Cal e consegnare a Jules un video compromettente ha mostrato ancora una volta la sua natura contraddittoria, divisa tra manipolazione e bisogno di affetto.

Cassie, dal canto suo, ha vissuto una spirale emotiva sempre più intensa. Il bisogno di sentirsi amata l’ha portata a perdere completamente se stessa, fino allo scontro con Maddy che ha segnato uno dei momenti più drammatici della stagione precedente. La sua fragilità resta uno degli elementi più delicati da osservare nei nuovi episodi.

Lexi, Fez e il peso delle perdite

Lexi, interpretata da Maude Apatow, si è distinta come una delle figure più lucide del gruppo. Il suo percorso è passato attraverso la scrittura e il teatro, culminando in uno spettacolo che ha raccontato senza filtri la sua vita e quella degli altri. Un momento di crescita personale che l’ha portata finalmente a uscire dall’ombra.

Il suo legame con Fezco (Angus Cloud) rappresentava una delle relazioni più sincere della serie, ma il destino del personaggio ha preso una piega tragica. Dopo il raid della polizia e la morte del giovane Ashtray, Fez è stato arrestato, segnando uno dei momenti più duri della narrazione. L’assenza del personaggio nella nuova stagione è legata anche alla scomparsa dell’attore nel 2023, evento che ha profondamente segnato la produzione.

La terza stagione terrà comunque vivo il suo ricordo attraverso un arco narrativo pensato per rendere omaggio alla sua figura, così come a quella di Eric Dane e del produttore Kevin Turen, entrambi scomparsi. Un elemento che aggiunge una dimensione emotiva ancora più intensa al nuovo capitolo della serie.

Con personaggi segnati da errori, perdite e trasformazioni, Euphoria 3 si prepara a raccontare una fase più adulta e consapevole delle loro vite, dove ogni scelta avrà un peso maggiore e ogni conseguenza sarà impossibile da ignorare.