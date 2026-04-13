Super Mario Galaxy domina ancora il boxoffice | Incassi record in Italia e nel mondo: la corsa non si ferma
Super Mario Galaxy – Il Film continua a guidare il boxoffice italiano, confermandosi anche nel weekend appena trascorso come il titolo più visto nelle sale. Il film ha incassato altri 2.675.000 euro, portando il totale nazionale a 10.859.100 euro secondo i dati Cinetel. Un risultato che lo posiziona già tra i migliori incassi dell’anno, con l’obiettivo ormai vicino degli 11 milioni.
Il successo non si limita al mercato italiano. A livello globale, il film ha raggiunto 628.765.135 dollari di incasso, diventando il maggior risultato americano dell’anno. Numeri particolarmente rilevanti se confrontati con il budget stimato di circa 110 milioni di dollari, che evidenziano una performance commerciale estremamente solida.
Un successo globale tra conferme e confronti
Il confronto con il precedente Super Mario Bros. – Il Film resta inevitabile. Il primo capitolo aveva raggiunto cifre superiori, arrivando fino a 1,3 miliardi di dollari nel mondo. Al momento, il nuovo film mostra una tenuta buona ma leggermente inferiore: negli Stati Uniti ha registrato un calo del 48% nella seconda settimana, contro il -36,9% del suo predecessore.
Nonostante questo, la performance resta positiva e lascia aperta la possibilità di una corsa lunga al botteghino. La forza del brand, unita al richiamo internazionale del personaggio, continua a garantire una presenza stabile nelle sale.
Alle spalle del film, si conferma in seconda posizione The Drama con Robert Pattinson e Zendaya, che aggiunge 1.168.000 euro nel weekend per un totale italiano di 3.244.230 euro. A livello globale, il film ha raggiunto 42.701.150 dollari, ancora leggermente sotto rispetto al budget stimato di 28 milioni.
La classifica italiana tra novità e conferme
Tra gli altri titoli in classifica, la commedia …Che Dio perdona a tutti di e con Pif continua a crescere, arrivando a 1.178.400 euro complessivi, con 428.700 euro raccolti nel weekend. Il film racconta la storia di un uomo ateo che, per amore, si avvicina al mondo della religione, offrendo una chiave ironica e leggera.
Segue L’ultima missione – Project Hail Mary, il film sci-fi con Ryan Gosling, che in Italia ha raggiunto 4.289.000 euro. A livello globale, il titolo ha incassato 510.658.000 dollari, riuscendo a coprire un budget importante di circa 200 milioni, anche se con una distribuzione degli incassi fortemente concentrata negli Stati Uniti.
Chiude la top five BTS World Tour ARIRANG Live Viewing, evento speciale legato al mondo del k-pop, che ha raccolto 282.483 euro, dimostrando ancora una volta la forza del fenomeno musicale anche nelle sale cinematografiche.
Con numeri solidi e una concorrenza variegata, Super Mario Galaxy – Il Film si conferma il titolo da battere, mentre il mercato continua a muoversi tra grandi franchise, produzioni originali e eventi speciali capaci di attirare pubblici diversi.