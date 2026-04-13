Poliziotto in prova 3 si farà davvero | Ice Cube e Kevin Hart tornano: cosa sappiamo sul sequel

La saga comedy action continua con un nuovo capitolo già in sviluppo dopo anni di attesa.

Un poliziotto in prova 3 è ufficialmente in sviluppo. Dopo il successo dei primi due film, la Universal ha deciso di riportare sul grande schermo la coppia formata da Ice Cube e Kevin Hart, protagonisti di una delle saghe comedy action più apprezzate degli ultimi anni. Il progetto, rimasto fermo a lungo, sembra ora pronto a ripartire concretamente.

Alla regia tornerà Tim Story, già dietro la macchina da presa dei capitoli precedenti, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Daniel Gold. Un passaggio fondamentale che segna l’avvio effettivo della produzione dopo un periodo di stallo dovuto a visioni creative differenti tra i protagonisti e il team produttivo.

Una saga di successo pronta a tornare

Il primo film, uscito nel 2014, raccontava la storia di un aspirante poliziotto alle prese con una prova decisiva per dimostrare il proprio valore al futuro cognato, un agente esperto e inflessibile. Il mix tra azione e comicità aveva conquistato il pubblico, portando il film a incassare oltre 154 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 25 milioni.

Il sequel, Un poliziotto ancora in prova del 2016, aveva confermato l’interesse per la saga, arrivando a sfiorare i 125 milioni di dollari globali. Numeri che hanno spinto lo studio a considerare un terzo capitolo, anche se la sua realizzazione ha richiesto più tempo del previsto.

Il ritorno di Ice Cube e Kevin Hart rappresenta uno degli elementi più attesi, insieme alla conferma di Tim Story, che garantirà continuità stilistica e narrativa con i film precedenti.

Tra nostalgia e nuove possibilità

Al momento, i dettagli sulla trama di Un poliziotto in prova 3 restano riservati. Tuttavia, secondo le prime indiscrezioni, il film potrebbe puntare su un forte elemento di nostalgia, valorizzando la chimica tra i protagonisti e riprendendo le dinamiche che hanno reso popolare la saga.

Oltre a recitare, Ice Cube, Kevin Hart e lo stesso Tim Story saranno coinvolti anche come produttori, insieme a Will Packer, già legato ai capitoli precedenti. Un segnale chiaro della volontà di mantenere intatto lo spirito originale del franchise.

Il ritorno della saga si inserisce in un momento in cui le commedie d’azione stanno vivendo una nuova fase di popolarità, come dimostrato dal successo recente di altri titoli simili. Un contesto favorevole che potrebbe aiutare il terzo capitolo a trovare nuovamente il pubblico.

Con il progetto finalmente avviato, resta da capire quando inizieranno le riprese e quale direzione prenderà la storia. Intanto, i fan possono aspettarsi il ritorno di una delle coppie più affiatate e divertenti del cinema recente.