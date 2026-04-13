I Cesaroni tornano dopo anni | La bottiglieria riapre su Canale 5: il dettaglio che cambia tutto

Riparte da stasera la storica serie italiana con nuovi episodi e una famiglia più unita che mai.

Dopo oltre 12 anni dall’ultima stagione, I Cesaroni tornano finalmente in televisione con I Cesaroni – Il Ritorno, in onda da oggi, 13 aprile 2026, in prima serata su Canale 5. La storica bottiglieria della Garbatella riapre le sue porte, così come la casa della famiglia più amata della tv italiana, pronta a riportare sullo schermo emozioni, risate e nuove dinamiche.

La nuova stagione rappresenta un vero e proprio nuovo inizio, ma senza tradire lo spirito originale della serie. La storia riprende infatti molti anni dopo gli eventi precedenti, mostrando i protagonisti cresciuti e alle prese con nuove sfide, personali e familiari.

Un ritorno tra nostalgia e nuovi equilibri

Al centro della scena ritroviamo Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola, che torna anche dietro la macchina da presa come regista. La sua vita è cambiata, ma resta il punto di riferimento di una famiglia allargata e sempre pronta a sostenersi nei momenti difficili.

Il racconto si sviluppa tra vecchi volti e nuove presenze. Marco ha costruito una nuova famiglia insieme a Virginia e al piccolo Adriano, mentre sua figlia Marta è ormai adolescente. Anche gli altri personaggi storici sono cresciuti: Rudi lavora come bidello e Mimmo è diventato insegnante di sostegno.

Tra le novità spiccano nuovi ingressi che arricchiscono la trama, portando nuove storie e relazioni. Non mancano però anche momenti di grande emozione, legati all’assenza di Cesare, personaggio storico non più presente dopo la scomparsa di Antonello Fassari, ricordato con affetto all’interno della narrazione.

Le anticipazioni della prima puntata

I primi episodi, in onda questa sera, si aprono con un momento felice: Marco e Virginia sono pronti a compiere un passo importante, riunendo tutta la famiglia per l’occasione. Un evento che riporta tutti sotto lo stesso tetto, ricreando quell’atmosfera familiare che ha reso celebre la serie.

Ma la serenità è destinata a durare poco. Una scoperta improvvisa mette in crisi l’equilibrio dei Cesaroni: la storica bottiglieria rischia di essere messa all’asta a causa delle decisioni di Augusto. Una situazione che costringerà Giulio a chiedere aiuto a tutta la famiglia, compresi nuovi alleati pronti a intervenire.

Tra problemi economici, rapporti familiari e nuove sfide, la serie promette un mix di commedia e dramma, mantenendo quel tono autentico che ha conquistato il pubblico. Non mancheranno anche apparizioni speciali, tra cui Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi, pronti a sorprendere con la loro presenza.

Con sei prime serate e un totale di 12 episodi, I Cesaroni – Il Ritorno si prepara a riportare sul piccolo schermo una storia di famiglia capace di parlare a più generazioni, tra ricordi, cambiamenti e nuovi inizi.