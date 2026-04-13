Domenica In cambia volto dopo anni | Matano e Delogu in pole: la svolta che segna una nuova era
Dopo una lunga storia alla guida di Domenica In, Mara Venier si prepara a lasciare definitivamente il programma a partire da settembre 2026. Una decisione che chiude un capitolo fondamentale della televisione italiana, considerando le 17 edizioni complessive condotte dalla presentatrice, di cui le ultime 8 consecutive.
Con l’uscita di scena di uno dei volti più iconici della Rai, si apre inevitabilmente la partita per la successione. E tra i nomi più accreditati emerge quello di Alberto Matano, già alla guida de La Vita in Diretta e da tempo considerato uno dei profili più solidi per raccogliere un’eredità così importante.
Matano favorito, ma non sarà solo
Secondo le indiscrezioni più recenti, Alberto Matano non dovrebbe affrontare questa nuova sfida da solo. Al suo fianco potrebbe esserci Andrea Delogu, reduce da esperienze televisive di successo e attualmente impegnata con La Porta Magica su Rai2.
L’ipotesi di una conduzione a due rappresenterebbe una svolta significativa per il programma, storicamente legato a una figura centrale come quella di Mara Venier. La scelta di affiancare due personalità diverse potrebbe puntare a rinnovare il format, mantenendo però un equilibrio tra intrattenimento e attualità.
Non mancano però le alternative. In precedenza si era parlato anche di Caterina Balivo come possibile co-conduttrice, mentre il nome di Francesca Fialdini resta tra quelli circolati nelle ultime settimane, anche se al momento sembrerebbe destinata a restare al timone del suo programma.
Una nuova fase per il contenitore domenicale
Le indiscrezioni riportate da Gabriele Parpiglia indicano con decisione la coppia Matano-Delogu come soluzione più probabile, sottolineando anche il ruolo delle agenzie nella spinta verso questa scelta. Tuttavia, al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali da parte della Rai.
Quel che appare certo è che Domenica In si prepara a una trasformazione profonda. Dopo anni di continuità, il programma dovrà ridefinire la propria identità, cercando di mantenere il legame con il pubblico storico e allo stesso tempo attrarre nuove fasce di spettatori.
Le decisioni sul futuro della trasmissione si inseriscono inoltre in un più ampio riassetto dei palinsesti domenicali, che potrebbe influenzare anche il ritorno di altri volti televisivi. Tra questi, resta in sospeso la posizione di Barbara d’Urso, il cui rientro sulla tv pubblica appare al momento meno imminente.
Con l’addio di Mara Venier, si chiude un’epoca e se ne apre un’altra, ancora tutta da definire ma già al centro dell’attenzione.