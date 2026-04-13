Wonka 2 prende forma | Riprese in arrivo e uscita possibile: il ritorno più dolce

Dopo il successo globale del primo film, il sequel con Timothée Chalamet si prepara a entrare nel vivo.

Il mondo di Wonka è pronto a riaprirsi, e questa volta con prospettive ancora più ambiziose. Secondo le ultime indiscrezioni, il sequel del film dedicato al celebre cioccolataio interpretato da Timothée Chalamet sarebbe ormai vicino alla fase operativa, con le riprese pronte a partire nei prossimi mesi. Una notizia che alimenta l’attesa dopo il grande successo ottenuto dal primo capitolo, uscito nel 2023.

Il film, diretto da Paul King e prodotto da Warner Bros. Pictures, ha conquistato il pubblico globale con un incasso di oltre 634 milioni di dollari a fronte di un budget stimato di circa 125 milioni. Numeri che hanno reso inevitabile lo sviluppo di un secondo capitolo, già atteso da fan e addetti ai lavori.

Riprese imminenti e strategia per il sequel

Secondo le informazioni emerse, la produzione di Wonka 2 sarebbe ormai pronta a entrare nel vivo, con un primo ciak previsto indicativamente per il mese di agosto. Un dettaglio non ufficiale ma considerato attendibile, che suggerisce come la fase di pre-produzione sia ormai alle battute finali.

La scelta di avviare le riprese entro l’estate segue una logica precisa: mantenere il ritmo dopo il successo del primo film e capitalizzare sull’enorme popolarità del protagonista. Il progetto dovrebbe mantenere lo stesso team creativo, con Paul King nuovamente alla regia e un’impostazione ancora legata al genere musical, elemento distintivo del primo capitolo.

Proprio questo aspetto continuerà a mettere al centro le performance di Timothée Chalamet, chiamato ancora una volta a unire recitazione, canto e presenza scenica in un ruolo che ha rappresentato una svolta nella sua carriera.

Quando potrebbe uscire Wonka 2 e cosa aspettarsi

Considerando i tempi di produzione tipici dei blockbuster, l’uscita di Wonka 2 potrebbe collocarsi tra settembre e dicembre 2027, con una finestra natalizia che appare la più probabile. Una scelta strategica che richiamerebbe direttamente il lancio del primo film, sfruttando un periodo ideale per il pubblico familiare.

Resta invece ancora avvolta nel mistero la direzione narrativa del sequel. Il primo capitolo era stato concepito come un prequel dell’universo di Roald Dahl, raccontando le origini del personaggio. Il nuovo film potrebbe quindi avvicinarsi agli eventi di “Charlie e la fabbrica di cioccolato”, oppure esplorare una fase intermedia della sua storia.

In ogni caso, il ritorno di Wonka si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dei prossimi anni, pronto a riportare sul grande schermo un immaginario fatto di fantasia, musica e meraviglia, con l’obiettivo di replicare – e magari superare – il successo del primo capitolo.