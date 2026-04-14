Thrash arriva su Netflix con squali e uragani | Il film promette tensione ma delude: cosa non funziona davvero
Thrash – Furia dall’Oceano debutta su Netflix con una premessa che, almeno sulla carta, sembra perfetta per gli amanti del genere: un uragano devastante, una cittadina costiera sommersa e squali pronti a trasformare il disastro naturale in un incubo. Diretto da Tommy Wirkola, il film prova a unire elementi catastrofici e survival in un unico racconto, ma il risultato finale appare meno incisivo del previsto.
Fin dalle prime sequenze, il film costruisce un’atmosfera interessante, alternando immagini d’archivio di veri uragani a scene di finzione. Anche la presentazione dei personaggi funziona inizialmente, delineando diverse storie destinate a intrecciarsi nel caos imminente. Tuttavia, queste buone premesse non riescono a sostenere il film nel lungo periodo.
Un’idea forte che non viene sfruttata
La trama ruota attorno a un uragano che passa rapidamente da categoria 2 a categoria 5, alimentato da acque insolitamente calde, provocando un’inondazione che porta sulla terraferma squali toro e persino un grande esemplare di squalo bianco. Un’idea che richiama immediatamente il cinema di genere più spettacolare e che potrebbe offrire momenti di forte tensione.
Il problema è che il film non riesce a sviluppare davvero questa premessa. La narrazione resta prevedibile, con situazioni annunciate fin dall’inizio e poche sorprese lungo il percorso. Anche le dinamiche tra i personaggi, inizialmente interessanti, finiscono per appiattirsi senza evoluzioni significative.
Il confronto con altri titoli simili diventa inevitabile. Il riferimento più evidente è Crawl di Alexandre Aja, che riusciva a costruire una tensione crescente e a sfruttare al meglio il contesto catastrofico. In Thrash, invece, la suspense tende a diminuire con il passare dei minuti, lasciando spazio a una sensazione di occasione mancata.
Tensione in calo e scelte discutibili
Uno dei principali limiti del film è l’incertezza sul tono da adottare. Tommy Wirkola, regista noto per alternare progetti riusciti ad altri meno convincenti, sembra qui indeciso tra un approccio serio e momenti più ironici, senza riuscire a trovare un equilibrio efficace.
La durata contenuta, circa 83 minuti, evita al film di diventare realmente noioso, ma non basta a compensare una scrittura poco incisiva. Alcune scelte narrative, soprattutto nel finale, risultano poco credibili e rischiano di spezzare definitivamente il coinvolgimento dello spettatore.
Nemmeno la presenza di un attore solido come Djimon Hounsou riesce a sollevare il livello complessivo, complice un ruolo poco valorizzato. Inoltre, il film sembra più interessato a inserire messaggi ambientalisti, pur condivisibili, che a costruire una vera esperienza di intrattenimento.
Il risultato è un prodotto che non sfrutta appieno il proprio potenziale: un’idea forte, una base narrativa promettente e un genere amato dal pubblico che però non riescono a trasformarsi in un film davvero memorabile.