Benedict Cumberbatch al Vaticano | Nuova serie White Smoke: un colpo impossibile prende forma

L’attore guiderà un heist drama tra intrighi, truffe e segreti durante uno dei momenti più delicati della Chiesa

Benedict Cumberbatch si prepara a tornare protagonista sul piccolo schermo con un progetto che promette di mescolare tensione, mistero e spettacolo. L’attore britannico sarà infatti al centro di White Smoke, una nuova serie tv che punta a raccontare un colpo audace e pericoloso: il furto dei tesori più preziosi del Vaticano durante un conclave.

Il progetto nasce dall’omonimo romanzo di prossima pubblicazione firmato da Nick Brucker, pseudonimo dello scrittore Nicholas Binge. A credere fortemente nella storia è stata A24, che si è assicurata i diritti battendo una concorrenza molto ampia, segno dell’interesse che ruota attorno a questa produzione fin dalle prime fasi.

Un colpo impossibile nel cuore del Vaticano

Al centro della narrazione c’è un gruppo di ladri e truffatori senza scrupoli, pronti a sfruttare uno dei momenti più delicati e blindati della Chiesa: il conclave. In questo scenario, dove il mondo osserva con attenzione l’elezione del nuovo Papa, prende forma un piano rischiosissimo che punta a sottrarre alcuni dei beni più preziosi custoditi tra le mura vaticane.

I dettagli sul personaggio interpretato da Cumberbatch restano ancora riservati, ma il suo coinvolgimento lascia intuire un ruolo centrale e complesso. Considerando la sua carriera, non è difficile immaginarlo nei panni di una figura ambigua, sospesa tra genialità e inganno, capace di muoversi con freddezza in un contesto carico di tensione.

L’idea di ambientare un heist proprio durante un evento così simbolico e regolato introduce un contrasto narrativo potente. Da una parte il rituale, la tradizione e il silenzio del conclave; dall’altra un piano criminale che sfrutta ogni possibile crepa del sistema. Un equilibrio che potrebbe trasformare la serie in un racconto ad alta intensità.

Il progetto, inoltre, è pensato come il primo capitolo di una saga più ampia, elemento che rafforza la scelta del formato seriale rispetto a quello cinematografico. Una struttura che permette di sviluppare personaggi, tensioni e colpi di scena con maggiore profondità.

Una nuova sfida per Cumberbatch e per il genere heist

Per Benedict Cumberbatch si tratta di un ritorno importante alla serialità dopo Eric, uscito nel 2024. In questo caso, però, il progetto si muove su un terreno diverso, combinando il genere crime con atmosfere quasi thriller politico e religioso.

La presenza di A24 alla produzione rappresenta un ulteriore elemento di interesse. Lo studio, già dietro titoli di forte impatto come Euphoria e Beef, è noto per la capacità di dare un’impronta autoriale anche a progetti mainstream, puntando su storie originali e visivamente riconoscibili.

Allo stesso tempo, il coinvolgimento di Nicholas Binge, autore già apprezzato per il romanzo Dissolution, suggerisce una base narrativa solida. La sua capacità di costruire trame articolate e ricche di tensione potrebbe tradursi in una serie capace di distinguersi all’interno di un genere molto frequentato.

White Smoke si inserisce così in un contesto televisivo sempre più competitivo, dove le produzioni cercano idee forti per catturare l’attenzione del pubblico. Un furto nel cuore del Vaticano, affidato a uno degli attori più carismatici della sua generazione, ha tutte le carte in regola per diventare uno dei titoli più discussi dei prossimi anni.