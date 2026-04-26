Il ritorno de Il Diavolo veste Prada, ecco perché ci hanno messo 20 anni: una scelta precisa

Il film con Meryl Streep e Anne Hathaway torna al cinema solo ora, ma il motivo è più strategico del previsto

Dopo un’attesa lunga quasi 20 anni, Il Diavolo veste Prada 2 è finalmente pronto a debuttare al cinema. Il sequel del celebre film del 2006, diretto ancora una volta da David Frankel, riporta sullo schermo due volti iconici come Meryl Streep e Anne Hathaway, nei ruoli di Miranda Priestly e Andy Sachs. Ma la vera domanda che ha accompagnato il progetto fin dal suo annuncio è sempre stata la stessa: perché ci è voluto così tanto tempo?

La risposta, come spiegato dallo stesso regista, è sorprendentemente semplice ma significativa. Per anni non è mai esistita un’idea abbastanza forte da giustificare un ritorno. Non si trattava quindi di problemi produttivi o di agenda, ma di una scelta precisa: evitare un sequel che non fosse all’altezza dell’originale.

Un’attesa lunga per trovare la storia giusta

Secondo David Frankel, per quasi due decenni il progetto è rimasto fermo perché mancava un concept convincente. L’idea di riportare in scena personaggi così amati senza una base narrativa solida non è mai stata presa in considerazione. Una decisione che ha evitato un’operazione puramente commerciale, puntando invece su una storia capace di aggiornare davvero l’universo del film.

La svolta è arrivata solo negli ultimi anni grazie alla sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, già autrice del primo capitolo. Il punto chiave è stato osservare quanto il mondo della moda e del giornalismo sia cambiato rispetto al 2005, anno in cui il film originale venne girato. Un cambiamento radicale, legato soprattutto all’evoluzione dei media digitali.

Ed è proprio su questo terreno che si sviluppa la nuova storia. Miranda Priestly si trova a gestire una crisi profonda della rivista Runway, sempre più distante dalle nuove dinamiche del settore. A questo punto entra in gioco Andy, chiamata a tornare per aiutare a reinventare il magazine e affrontare una realtà completamente diversa da quella del passato.

Il sequel, quindi, non si limita a riproporre le dinamiche già viste, ma cerca di raccontare cosa significa oggi lavorare nella moda e nei media, in un contesto dominato da social, influencer e nuove strategie editoriali.

Un ritorno tra nostalgia e nuove sfide

Accanto alle protagoniste tornano anche personaggi chiave come Nigel, interpretato da Stanley Tucci, ed Emily Charlton, interpretata da Emily Blunt, ora diventata una potente dirigente nel settore del lusso. Un’evoluzione che riflette il passaggio del tempo e offre nuove dinamiche tra i personaggi.

Il cast si arricchisce inoltre di nuovi nomi come Kenneth Branagh, Lucy Liu e Simone Ashley, contribuendo a costruire un racconto più ampio e contemporaneo. Un mix tra continuità e rinnovamento che rappresenta la vera sfida del progetto.

L’uscita del film, fissata per il 1° maggio, segna quindi non solo il ritorno di una storia amatissima, ma anche un tentativo di reinterpretarla alla luce dei cambiamenti culturali e professionali degli ultimi vent’anni.

Il Diavolo veste Prada 2 arriva così dopo un’attesa lunga ma consapevole, dimostrando che, almeno in questo caso, il tempo non è stato un ostacolo ma una risorsa. Perché solo trovando il momento giusto e la storia giusta era possibile riportare in scena personaggi così iconici senza tradirne l’eredità.