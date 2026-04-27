Michael tra realtà e mito | Il film riapre i dubbi: cosa è davvero accaduto nella vita del Re del Pop

Dall’incidente Pepsi alla vitiligine, il biopic riporta alla luce eventi reali spesso travisati negli anni

Con l’arrivo nelle sale italiane, “Michael” riporta sotto i riflettori una delle figure più iconiche e controverse della cultura pop mondiale. Diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Jaafar Jackson, nipote del cantante, il film ripercorre la vita di Michael Jackson tra successi straordinari, fragilità personali e una narrazione pubblica spesso distorta. Ed è proprio questo il punto centrale: quanto di ciò che vediamo sullo schermo corrisponde alla realtà?

Il biopic attraversa le tappe fondamentali della carriera dell’artista, dall’infanzia nei Jackson 5 fino all’ascesa globale come icona musicale. Ma accanto alla costruzione del mito emergono episodi reali, documentati e spesso fraintesi nel tempo, che il film riporta al centro dell’attenzione.

L’incidente Pepsi e gli episodi realmente accaduti

Uno dei momenti più significativi raccontati nel film riguarda il celebre incidente Pepsi, un evento realmente accaduto il 27 gennaio 1984 allo Shrine Auditorium di Los Angeles. Durante le riprese di uno spot pubblicitario, un errore negli effetti pirotecnici provocò un incendio improvviso che coinvolse i capelli di Michael Jackson, causandogli ustioni al cuoio capelluto.

Si tratta di un episodio cruciale nella vita dell’artista, non solo per le conseguenze fisiche immediate, ma anche per ciò che ne derivò negli anni successivi. L’incidente è stato spesso indicato come un punto di svolta, legato all’inizio di un rapporto complesso con i farmaci antidolorifici. Un dettaglio che contribuisce a restituire un’immagine più concreta e meno romanzata della sua storia.

Allo stesso modo, anche la presenza degli animali esotici nella sua vita privata non è frutto di invenzione. Il ranch di Neverland ospitava davvero diverse specie, trasformando quel luogo in uno spazio sospeso tra realtà e fantasia. Tra tutte, la figura più simbolica resta Bubbles, lo scimpanzé che accompagnò Jackson per anni diventando parte integrante del suo immaginario pubblico.

La vitiligine e la verità dietro uno dei temi più discussi

Uno degli aspetti più controversi affrontati dal film riguarda il cambiamento dell’aspetto fisico di Michael Jackson, in particolare il colore della sua pelle. Per anni, il dibattito pubblico si è concentrato su ipotesi e accuse legate a un presunto “sbiancamento” volontario. La realtà, però, è documentata e diversa.

Jackson soffriva di vitiligine, una malattia che provoca la perdita progressiva della pigmentazione cutanea. Lo stesso artista ne parlò apertamente nel 1993, spiegando come questa condizione fosse fuori dal suo controllo. Dopo la sua morte, anche il rapporto del coroner ha confermato la presenza della patologia, evidenziando aree di depigmentazione sul corpo.

Questo non esclude che nel tempo siano intervenuti anche trattamenti estetici e scelte legate all’immagine, ma ridurre il cambiamento a una scelta volontaria significa ignorare un dato clinico reale. Il film, in questo senso, offre l’occasione per distinguere tra narrazione mediatica e fatti verificati.

“Michael” diventa così non solo un racconto biografico, ma anche un tentativo di riportare equilibrio tra mito e realtà. Dietro l’icona globale emergono eventi concreti, traumi personali e condizioni spesso semplificate o travisate nel tempo, restituendo un ritratto più complesso e umano di una delle figure più discusse della storia della musica.