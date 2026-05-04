Indagini live al Bellini di Napoli: lo spettacolo di Stefano Nazzi sul sequestro di Cristina Mazzotti

Stefano Nazzi tornato a Napoli con Indagini live, lo spettacolo che viene dall’acclamato podcast omonimo prodotto dal Post. La serata dello scorso 30 aprile 2026 al teatro Bellini è stata dedicata al sequestro di Cristina Mazzotti, una delle vicende più drammatiche legate alla stagione dei sequestri di persona in Italia.

Indagini è uno dei podcast di true crime più seguiti degli ultimi anni e rispetto agli altri si distingue per essere un format che si concentra, appunto, sulle indagini giudiziarie e sui processi che seguono i delitti. In ogni nuova puntata Nazzi ci accompagna all’interno dei crimini più conosciuti ma anche di quelli meno dibattuti e come lui stesso ha dichiarato, l’intenzione è quella di proporre una narrazione diversa della cronaca nera, utilizzando toni misurati e pacati, ma soprattutto concentrandosi sulla parte investigativa del caso.

Nello specifico la storia di Cristina Mazzotti è uno dei più sconvolgenti episodi di cronaca nera degli anni di piombo. La giovane, appena diciottenne, venne rapita il 30 giugno del 1975 a Eupilio, in provincia di Como, da un gruppo criminale legato alla ndrangheta. Dopo settimane di prigionia in condizioni disumane e nonostante il pagamento del riscatto da parte della famiglia, Cristina morì durante la detenzione. Il suo corpo fu ritrovato settimane dopo, segnando profondamente l’opinione pubblica italiana.

Quella dei sequestri di persona fu una stagione buia del nostro Paese, in cui intere famiglie vivevano nel terrore e in cui il denaro diventava il movente principale di crimini spietati. Il caso Mazzotti, in particolare, colpì per la brutalità delle condizioni di prigionia e per la giovane età della vittima, diventando uno dei simboli più tragici di quegli anni.

Indagini live è uno racconto ancora più suggestivo rispetto alle puntate registrate per le piattaforme. In scena tornano i monitor e la console per mostrare con accompagnamento musicale gli inserti fotografici che ci consentono di vedere il volto dei protagonisti della storia. Stefano Nazzi con la sua inconfondibile tecnica narrativa legge la storia accompagnato nella lettura da voci che hanno contribuito a rendere ancora più immersiva la narrazione.

Una novità rispetto ai precedenti live è che il giornalista si posiziona in proscenio in alcuni momenti in cui la narrazione necessita di un ampliamento del contesto storico. Nazzi lascia il leggio per qualche minuto e viene a raccontare più vicino a noi che cosa sono stati gli “anni di piombo”.

Nessuna spettacolarizzazione, solo la verità

Ciò che rende Indagini diverso da molti altri prodotti true crime è la sua capacità di sottrarsi alla spettacolarizzazione del dolore. Non c’è compiacimento, non c’è ricerca dell’effetto, ma una costruzione narrativa che segue il filo rigoroso dei fatti. Stefano Nazzi non forza mai la tensione, la lascia emergere naturalmente dai dettagli, dalle testimonianze, dagli atti processuali.

In questo senso il racconto del sequestro di Cristina Mazzotti diventa emblematico: non è solo la storia di un crimine, ma il tentativo di ricostruire un contesto, di capire come e perché certe dinamiche siano state possibili. È qui che Indagini si distingue davvero: nella volontà di restituire complessità, senza semplificare e senza trasformare la cronaca in intrattenimento.

Un buon racconto si vede nei particolari

La forza del format si misura nella capacità di accompagnare chi ascolta passo dopo passo, senza dare nulla per scontato ma senza neanche appesantire il racconto. A differenza di molti altri podcast di true crime, qui la narrazione non si costruisce sull’urgenza o sul sensazionalismo, ma su una precisione quasi chirurgica. Ogni elemento trova il suo posto, ogni domanda viene accolta e, poco dopo, trova risposta. È un modo di raccontare che educa all’ascolto, che invita a seguire il filo delle indagini più che a inseguire il colpo di scena.

Questa è forse la vera cifra stilistica di Stefano Nazzi: offrire una chiave di lettura chiara in mezzo al rumore mediatico. Nel caso di Cristina Mazzotti, questo lavoro è ancora più evidente, perché ci restituisce non solo la sequenza degli eventi, ma anche il peso umano e storico di una vicenda che ha segnato profondamente il Paese.