Rapunzel live-action prende forma | Diego Luna nel cast: il personaggio cambia la storia

Disney amplia il remake con un ruolo inedito che potrebbe rivoluzionare la narrazione

Il remake live-action di Rapunzel – L’intreccio della torre continua a prendere forma e lo fa con un’aggiunta destinata a far discutere. Secondo le ultime informazioni, Diego Luna è entrato ufficialmente nel cast del nuovo film Disney, ma non interpreterà un personaggio già conosciuto: il suo ruolo sarà completamente inedito.

Una scelta che segnala chiaramente la volontà dello studio di andare oltre una semplice trasposizione del classico animato del 2010, introducendo elementi nuovi che potrebbero modificare anche in modo significativo la struttura della storia originale.

Un personaggio misterioso che potrebbe cambiare la trama

L’ingresso di Diego Luna rappresenta uno degli aspetti più interessanti del progetto. Il suo personaggio, creato appositamente per questa versione live-action, è ancora avvolto nel mistero. Non è stato chiarito se si tratterà di un alleato della protagonista o di una figura più ambigua, potenzialmente legata al ruolo di antagonista.

Questa scelta lascia intuire che il remake non si limiterà a riproporre la storia già vista, ma punterà a espandere l’universo narrativo, aggiungendo nuovi conflitti e prospettive. L’inserimento di un ruolo originale potrebbe infatti influenzare l’equilibrio tra i personaggi principali e aprire nuove dinamiche all’interno della trama.

Per Luna si tratta di un ritorno importante nel mondo Disney, dopo il successo ottenuto con il personaggio di Cassian Andor in Rogue One e nella serie Andor, conclusa nel 2025. La sua presenza rafforza ulteriormente il peso del cast e aumenta l’attesa attorno al progetto.

Il cast e il team creativo del remake Disney

Accanto a Diego Luna, il film può contare su un cast già molto solido. Teagan Croft interpreterà Rapunzel, mentre Milo Manheim vestirà i panni di Flynn Rider. Grande attenzione anche per Kathryn Hahn, scelta per il ruolo di Madre Gothel, uno dei personaggi più iconici della storia.

Il film sarà diretto da Michael Gracey, già noto per The Greatest Showman, con una sceneggiatura firmata da Jennifer Kaytin Robinson e la produzione affidata a Kristin Burr. Le riprese sono previste a partire da giugno in Spagna, segnando l’inizio concreto della lavorazione.

La storia di base resta quella ispirata alla fiaba dei fratelli Grimm: una principessa dai capelli magici tenuta prigioniera in una torre da Madre Gothel, e l’incontro con Flynn Rider che cambierà il suo destino. Tuttavia, con l’introduzione di nuovi personaggi e possibili modifiche narrative, il remake punta a offrire una versione più ampia e aggiornata del racconto.

Al momento, Disney non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale. Ma con un cast in crescita e una direzione creativa che lascia spazio a novità significative, il progetto si conferma tra i più attesi tra i prossimi adattamenti live-action dello studio.