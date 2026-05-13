Milano accende il teatro | Arriva Magnificat di Alda Merini: date e spettacolo | L’intensità che conquista la scena

Un poema potente prende vita sul palco con una delle interpreti più intense del teatro italiano

Dal 19 al 22 maggio 2026, il Teatro degli Angeli di Milano ospita “Magnificat”, lo spettacolo tratto dall’omonimo poema di Alda Merini, portato in scena con l’adattamento di Gabriele Allevi e la regia di Paolo Bignamini. Un appuntamento che unisce parola poetica e interpretazione teatrale, dando forma a un racconto profondamente umano e spirituale.

Al centro della scena c’è Arianna Scommegna, chiamata a dare corpo e voce a una figura complessa e sfaccettata come quella di Maria. Non una rappresentazione distante o idealizzata, ma una presenza viva, concreta, attraversata da emozioni contrastanti e profondamente contemporanee. Lo spettacolo si propone così come un’esperienza immersiva, capace di coinvolgere lo spettatore in un percorso emotivo intenso.

La forza del testo di Alda Merini

Il cuore dello spettacolo risiede nel testo di Alda Merini, che nel suo “Magnificat” costruisce una visione potente e inedita della figura della Vergine. Qui Maria non è soltanto simbolo, ma una giovane donna alle prese con una scelta che la supera, sospesa tra paura, stupore e accettazione. La dimensione divina si intreccia con quella umana, generando una tensione narrativa che attraversa tutto il poema.

La scrittura della poetessa milanese riesce a rendere tangibile il paradosso di una presenza divina che prende forma in un corpo fragile. In questo equilibrio instabile convivono il ricordo dell’innocenza, la consapevolezza del destino e il peso di una responsabilità impossibile da comprendere fino in fondo. Maria diventa così una figura in continua trasformazione: ragazza, madre e simbolo nello stesso momento.

Lo spettacolo restituisce questa complessità senza semplificazioni, lasciando emergere il carattere profondamente umano della protagonista. La poesia non si limita a raccontare, ma scava nei contrasti interiori, portando in scena una tensione che si traduce in immagini e suggestioni fortemente evocative.

Una messa in scena tra luce e introspezione

La regia di Paolo Bignamini costruisce uno spazio essenziale, dove ogni elemento contribuisce a valorizzare la parola. Le musiche di Giulia Bertasi, il disegno luci di Fabrizio Visconti e le scene curate da Francesca Barattini creano un ambiente sospeso, in cui il tempo sembra dilatarsi e lasciare spazio alla riflessione.

Particolarmente significativa è l’idea di un’Annunciazione contemporanea, evocata attraverso la luce che attraversa lo spazio scenico. Un’immagine che richiama suggestioni visive quasi pittoriche e che diventa simbolo di una chiamata silenziosa, aperta all’interpretazione. La scena si trasforma così in un luogo di attesa e di rivelazione, dove il sacro e il quotidiano si incontrano.

Il percorso di Maria si sviluppa lungo una linea emotiva che attraversa smarrimento, ribellione e accettazione. La sofferenza diventa parte integrante di un processo di comprensione più ampio, fino a intravedere nella propria condizione un possibile senso. È proprio in questo passaggio che lo spettacolo trova la sua forza, trasformando il dolore in una chiave di lettura universale.

“Magnificat” si presenta quindi come un’opera capace di dialogare con il presente, pur affondando le radici in un immaginario antico. Un racconto che supera i confini del teatro tradizionale e invita lo spettatore a confrontarsi con domande profonde, lasciando emergere una riflessione che continua anche oltre la scena.