Roosters torna con la stagione 2 | La comedy sulla nuova mascolinità riparte tra relazioni e crisi: il lato fragile degli uomini oggi

Quattro amici alle prese con cambiamenti personali e sentimentali in una società che evolve più velocemente di loro

Dopo il buon riscontro ottenuto tra Paesi Bassi e Belgio, Roosters è pronta a tornare con una seconda stagione che promette di approfondire, con ironia e leggerezza, uno dei temi più discussi degli ultimi anni: la nuova mascolinità. La serie comedy, conosciuta con il titolo originale Haantjes e ispirata alla spagnola Machos Alfa, riparte esattamente da dove aveva lasciato, riportando al centro quattro amici alle prese con relazioni sempre più complesse.

Il cuore della narrazione resta lo stesso, ma il contesto si evolve. I protagonisti cercano di adattarsi a un mondo in cui le regole non sono più quelle di un tempo, mettendo in discussione abitudini, comportamenti e certezze che sembravano ormai consolidate.

Relazioni complicate e tentativi di cambiamento

Nei nuovi episodi ritroviamo Mike, Daan, Ivo e Greg, impegnati a mettere in pratica ciò che hanno imparato nel corso della prima stagione. L’obiettivo è diventare uomini più consapevoli, capaci di ascoltare e comprendere meglio le dinamiche delle relazioni. Tuttavia, la teoria si scontra presto con la realtà.

Le situazioni che si sviluppano nel corso della stagione mostrano quanto sia difficile cambiare davvero. Tra matrimoni in crisi, incomprensioni e tentativi spesso goffi di migliorarsi, i protagonisti si ritrovano continuamente a fare i conti con i propri limiti. Ogni passo avanti sembra accompagnato da un ritorno alle vecchie abitudini, in un equilibrio instabile tra evoluzione personale e resistenza al cambiamento.

La forza della serie sta proprio in questo contrasto: da un lato il desiderio di crescere, dall’altro la difficoltà di abbandonare schemi radicati. Un meccanismo che genera situazioni comiche ma anche momenti di riflessione, rendendo la narrazione più profonda di quanto possa sembrare a prima vista.

Una comedy che riflette il presente

Pur mantenendo un tono leggero e ironico, Roosters continua ad affrontare temi attuali legati all’identità maschile, alle aspettative sociali e al modo in cui uomini e donne vivono oggi le relazioni. La serie non offre risposte semplici, ma mette in scena dubbi, contraddizioni e tentativi di adattamento che risultano immediatamente riconoscibili.

Il cast principale resta invariato, con Jeroen Spitzenberger nel ruolo di Mike, Waldemar Torenstra nei panni di Daan, André Dongelmans come Greg e Benja Bruijning nel ruolo di Ivo. I quattro attori continuano a costruire un affiatamento che rappresenta uno degli elementi chiave del successo della serie, dando vita a dinamiche credibili e spesso esilaranti.

La seconda stagione punta quindi a consolidare quanto visto finora, ampliando lo sguardo su un tema che resta centrale nel dibattito contemporaneo. Non si tratta solo di raccontare le difficoltà degli uomini, ma di osservare come il cambiamento sociale influisca sulle relazioni e sulle identità individuali.

Con episodi che alternano comicità e momenti più introspettivi, Roosters 2 si conferma come una serie capace di intrattenere e allo stesso tempo raccontare un presente in trasformazione, dove la vera sfida non è capire cosa cambiare, ma riuscire davvero a farlo.