Prime Video aggiorna il catalogo, serie e film da vedere dall’11 al 17 maggio: ritorni e addii | I titoli da non perdere

Tra episodi finali, nuove serie e film in scadenza, la settimana si gioca tutta sulle scelte

La settimana dall’11 al 17 maggio 2026 si preannuncia particolarmente intensa per gli abbonati a Prime Video, con un calendario ricco di uscite e contenuti che segnano momenti cruciali per alcune delle serie più seguite. Tra episodi decisivi, finali attesi e nuove produzioni, la piattaforma propone una selezione capace di soddisfare gusti molto diversi.

Non si tratta solo di novità: accanto ai debutti e ai ritorni, infatti, ci sono anche diversi titoli in scadenza che meritano attenzione prima di lasciare il catalogo. Una dinamica che rende questa settimana particolarmente strategica per chi vuole recuperare contenuti importanti senza rischiare di perderli.

Tra finali attesi e nuove uscite

Il momento centrale della settimana arriva mercoledì 13 maggio, quando la piattaforma concentra alcune delle uscite più rilevanti. In primo piano c’è The Boys, che si avvicina alla conclusione della sua stagione con il penultimo episodio, un passaggio fondamentale verso lo scontro finale. La serie continua a mantenere alta la tensione, preparando il terreno per un epilogo che promette di chiudere definitivamente le dinamiche costruite negli episodi precedenti.

Nella stessa giornata arrivano anche gli ultimi episodi de La Casa degli Spiriti, che chiude il suo arco narrativo portando al centro la nuova generazione della famiglia protagonista. Il racconto, che attraversa epoche e relazioni, giunge così a una fase conclusiva in cui i nodi accumulati nel tempo trovano finalmente una risposta.

Grande attenzione anche per Good Omens 3, che torna con un formato speciale pensato come un episodio unico dal respiro cinematografico. La storia riprende il rapporto tra Aziraphale e Crowley, segnato da tensioni e distanze, mentre una nuova minaccia incombe sull’equilibrio tra Paradiso e Inferno. Il destino dell’universo si intreccia così con quello dei due protagonisti, chiamati a confrontarsi con scelte personali e conseguenze globali.

Film da recuperare prima che spariscano

Accanto alle serie, la settimana offre anche una selezione di film che stanno per lasciare la piattaforma e che rappresentano un’occasione da cogliere. Tra questi spicca Donnie Brasco, in scadenza il 14 maggio, un classico del cinema crime ispirato a una storia vera che racconta il mondo della mafia attraverso gli occhi di un agente sotto copertura.

Per chi cerca qualcosa di più leggero, Un lungo weekend propone invece una storia romantica costruita su incontri casuali e segreti personali, mentre il vero evento per molti spettatori resta l’uscita imminente della trilogia de Il Signore degli Anelli, con La Compagnia dell’Anello disponibile fino al 15 maggio. Un’occasione per recuperare o rivedere uno dei capisaldi del cinema fantasy contemporaneo prima della sua rimozione.

A completare il quadro delle novità c’è anche Off Campus, nuova serie romantico-sportiva ambientata in un college, che racconta relazioni, crescita personale e dinamiche di gruppo attraverso le vite di giovani studenti e atleti. Un titolo pensato per un pubblico più giovane, ma capace di intercettare tematiche universali legate all’identità e ai rapporti umani.

Con un mix tra contenuti in arrivo e titoli in uscita, Prime Video costruisce una settimana in cui ogni scelta conta. Tra episodi cruciali e film da recuperare all’ultimo momento, il catalogo si trasforma in un terreno dinamico dove il tempo diventa un fattore decisivo per chi vuole davvero non perdersi nulla.