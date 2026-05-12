Cannes 2026 accende la Croisette: da Monica Bellucci a Demi Moore: il festival delle grandi star | Ma l’Italia resta fuori dal concorso

Il Festival di Cannes torna con autori premi Oscar, red carpet internazionali e una clamorosa assenza italiana

Il Festival di Cannes 2026 apre ufficialmente le porte della sua 79ª edizione con un programma che punta ancora una volta a trasformare la Croisette nel centro mondiale del cinema internazionale. Dal 12 al 23 maggio, il festival francese ospiterà anteprime mondiali, grandi registi, star hollywoodiane e ventidue film in corsa per la Palma d’Oro, confermandosi uno degli appuntamenti culturali più influenti dell’anno.

A far discutere, però, è soprattutto l’assenza totale del cinema italiano dalle sezioni competitive principali. Nessun film italiano sarà infatti presente né nel concorso ufficiale né in Un Certain Regard, un’esclusione che pesa particolarmente dopo gli ottimi risultati ottenuti dal cinema italiano negli ultimi anni nei festival internazionali. L’Italia sarà comunque rappresentata da volti molto attesi sul red carpet, primo fra tutti Monica Bellucci, protagonista del film francese Histoire de la nuit.

Da Demi Moore a John Travolta: Cannes si trasforma nel festival delle star

La Croisette si prepara ad accogliere una delle edizioni più ricche di celebrità degli ultimi anni. La giuria internazionale sarà presieduta dal regista sudcoreano Park Chan-wook, autore di cult come Oldboy, e includerà nomi di grande richiamo come Demi Moore, Chloé Zhao, Ruth Negga, Stellan Skarsgård e Paul Laverty.

Tra le star più attese sul tappeto rosso spiccano Monica Bellucci, Cara Delevingne, Kristen Stewart, Penélope Cruz, Glenn Close, Rami Malek, Rebecca Hall e Sophie Thatcher. Grande curiosità anche per la presenza di John Travolta, che arriverà al festival insieme alla figlia Ella Bleu Travolta per presentare Propeller One-Way Night Coach.

Molto atteso anche il ritorno di Marion Cotillard, presente con due film differenti, mentre Isabelle Huppert, Catherine Deneuve e Vincent Cassel guideranno il cast corale di Parallel Tales di Asghar Farhadi. Nel programma compaiono inoltre registi amatissimi dal festival come Pedro Almodóvar, Ryūsuke Hamaguchi, Hirokazu Kore-eda, James Gray e Paweł Pawlikowski.

La madrina ufficiale dell’edizione sarà l’attrice francese Eye Haïdara, mentre le Palme d’Oro onorarie verranno assegnate a due icone assolute dello spettacolo mondiale: Barbra Streisand e Peter Jackson. La locandina ufficiale del festival rende invece omaggio a Thelma & Louise, simbolo di libertà, ribellione e amicizia femminile.

Il programma del Festival tra grandi autori e nuove sorprese

Il concorso ufficiale presenta una line-up estremamente variegata, tra autori già consacrati e nuovi talenti internazionali. Tra i titoli più attesi figurano Paper Tiger di James Gray, Amarga Navidad di Pedro Almodóvar, Fjord di Cristian Mungiu e All of a Sudden di Ryūsuke Hamaguchi. Grande attenzione anche per Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda e per 1949 di Paweł Pawlikowski, che vedrà protagonista Sandra Hüller.

Fuori concorso debutteranno invece produzioni molto attese come Her Private Hell di Nicolas Winding Refn, mentre nella sezione Cannes Première farà discutere il debutto registico di John Travolta. Tra gli appuntamenti più curiosi ci sono anche le Proiezioni di Mezzanotte, dove spiccano il thriller horror Colony e il nuovo film di Quentin Dupieux.

La sezione Un Certain Regard continua invece a puntare su opere più sperimentali e provocatorie. Qui troveranno spazio film come Teenage Sex and Death at Camp Miasma, nuovo lavoro di Jane Schoenbrun, e Club Kid, che segna il debutto alla regia dell’attore e comico Jordan Firstman.

Nonostante l’assenza italiana in concorso, Cannes 2026 si conferma così un’edizione capace di attirare l’attenzione mondiale grazie a un mix di cinema d’autore, grandi produzioni internazionali e un red carpet destinato a monopolizzare i riflettori nelle prossime settimane. Tra ritorni attesissimi, nuove scoperte e film che potrebbero già lanciarsi verso la prossima stagione degli Oscar, la Croisette si prepara ancora una volta a diventare il centro assoluto del cinema mondiale.