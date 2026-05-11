Netflix rilancia la settimana: le serie da vedere dall’11 al 17 maggio: ritorni e novità | I titoli che accendono la piattaforma

Tra spin-off attesi e nuove storie, la piattaforma punta su grandi ritorni e thriller ad alta tensione

La seconda settimana di maggio 2026 porta con sé una nuova ondata di contenuti su Netflix, tra ritorni molto attesi e debutti pensati per catturare l’attenzione del pubblico. Con l’estate ormai alle porte, la piattaforma continua a rafforzare la propria offerta con serie capaci di spaziare tra generi diversi, dalla comedy al thriller, senza rinunciare a titoli già affermati che tornano con nuovi episodi.

Il periodo compreso tra l’11 e il 17 maggio si distingue proprio per la varietà delle proposte, ma soprattutto per la presenza di produzioni che hanno già costruito una solida base di fan e che ora sono pronte a rilanciarsi con nuove stagioni o sviluppi narrativi inediti.

Ritorni attesi e nuove stagioni

Tra i titoli più rilevanti della settimana spicca il ritorno di Roosters, disponibile dal 13 maggio con la sua seconda stagione. La serie comedy olandese continua a raccontare le vicende di quattro amici alle prese con una crisi personale e identitaria, tra relazioni complicate e difficoltà nell’adattarsi a una società in rapido cambiamento. Il tono resta ironico, ma la narrazione si addentra ancora una volta in tematiche contemporanee legate alla mascolinità e ai rapporti di coppia.

Accanto alla leggerezza della comedy, trova spazio anche il genere thriller con Due forze opposte, in arrivo il 14 maggio. La serie mette al centro lo scontro tra un criminale esperto e un detective determinato, costruendo una dinamica basata sul confronto tra due figure opposte. Il racconto si sviluppa tra azione, tensione e riflessione sui limiti morali dei protagonisti, offrendo una narrazione che punta a superare i confini del classico racconto di rapina.

Il ritorno di un universo amatissimo

Il momento più atteso della settimana è però rappresentato dal ritorno di Berlino, spin-off di La casa di carta, disponibile dal 15 maggio con la nuova stagione intitolata Berlino e la dama con l’ermellino. Il personaggio interpretato da Pedro Alonso torna protagonista con una nuova rapina destinata a far parlare di sé.

Questa volta il piano ruota attorno al furto di un’opera iconica: “La dama con l’ermellino”, capolavoro attribuito a Leonardo da Vinci. L’azione si sposta a Siviglia, trasformata nello scenario di un colpo ambizioso e complesso, costruito nei minimi dettagli. Come già accaduto in passato, il fascino della serie risiede non solo nell’esecuzione del piano, ma anche nelle dinamiche interne al gruppo e nella costruzione dei personaggi.

Con questa nuova ondata di contenuti, Netflix conferma la propria strategia: alternare produzioni originali a ritorni consolidati, mantenendo alta l’attenzione del pubblico settimana dopo settimana. Una proposta che continua a puntare sulla varietà e sulla capacità di intercettare gusti diversi, offrendo titoli che spaziano dall’intrattenimento leggero alle storie più intense e strutturate.

Tra nuove uscite e stagioni attese, la settimana si presenta come un momento chiave per chi cerca qualcosa di nuovo da guardare, con una selezione che dimostra come la piattaforma continui a investire su contenuti capaci di generare attenzione e coinvolgimento.