Cannes 2026 accende i riflettori | I film più attesi tra grandi autori e nuove scommesse: le storie che potrebbero dominare la stagione

Dal 12 maggio torna il festival più influente del cinema mondiale tra ritorni importanti e nuove sorprese

Tutti gli occhi del cinema internazionale sono puntati su Cannes 2026, pronto a prendere il via il 12 maggio con una selezione che, come ogni anno, potrebbe ridefinire la stagione cinematografica. Il festival rappresenta da sempre una vetrina privilegiata per autori affermati e nuovi talenti, oltre a essere una tappa cruciale nella corsa ai premi internazionali, compresi gli Oscar. Tra aspettative e curiosità, la nuova edizione promette un mix di grandi nomi e progetti ambiziosi capaci di sorprendere.

Se da un lato manca il classico blockbuster hollywoodiano pieno di star, dall’altro cresce l’attenzione verso film più autoriali e sperimentali. Proprio in questo equilibrio tra tradizione e innovazione si gioca il valore della selezione, con opere che puntano a lasciare un segno sia sul piano artistico sia su quello culturale.

I grandi autori tornano sulla Croisette

Tra i titoli più attesi spicca All of a Sudden, nuovo lavoro del regista giapponese Ryūsuke Hamaguchi, già premiato per Drive My Car. Il film segna il suo debutto in lingua francese e racconta un incontro tra culture diverse attraverso una storia intima ambientata in una casa di riposo. Un progetto che conferma la sua capacità di esplorare relazioni umane complesse con grande sensibilità.

Grande attesa anche per Amarga Navidad di Pedro Almodóvar, che torna alla lingua spagnola con un racconto profondamente personale tra lutto e creazione artistica. Accanto a lui, un altro nome amatissimo dal festival come Paweł Pawlikowski presenta Fatherland, un dramma in bianco e nero ambientato durante la Guerra fredda, con Sandra Hüller tra i protagonisti.

Non mancano autori di culto come Nicolas Winding Refn, che torna con Her Private Hell, e Hirokazu Kore-eda, in concorso con Sheep in the Box, una storia familiare che mescola dolore e tecnologia. Registi che negli anni hanno costruito un rapporto stretto con Cannes e che potrebbero ancora una volta lasciare il segno.

Nuovi talenti e storie fuori dagli schemi

Accanto ai grandi nomi, il festival offre spazio anche a nuove voci e progetti più audaci. Butterfly Jam segna il debutto in lingua inglese di Kantemir Balagov, mentre Club Kid introduce Jordan Firstman come regista e sceneggiatore, pronto a raccontare una storia tra ironia e identità personale.

Sul versante più spettacolare, Colony di Yeon Sang-ho promette tensione e critica sociale, mentre Paper Tiger di James Gray riporta sullo schermo un dramma familiare ambientato nella New York degli anni Ottanta, con un cast di alto livello.

Tra le proposte più originali spiccano anche Tangles, film d’animazione per adulti che affronta il tema dell’Alzheimer, e Teenage Sex and Death at Camp Miasma, un progetto metacinematografico che rielabora il genere slasher in chiave contemporanea.

Il vero fascino di questa edizione sembra risiedere proprio nella varietà delle storie e degli sguardi. Cannes si conferma così non solo come luogo di celebrazione del cinema, ma come laboratorio creativo dove nascono le tendenze future. Tra ritorni attesi e nuove scoperte, sarà ancora una volta il pubblico – e il tempo – a stabilire quali di questi film riusciranno davvero a lasciare un’impronta duratura.