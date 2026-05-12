Napoli accoglie The Fridas | Il duetto ispirato a Frida Kahlo arriva al Piccolo Bellini | Lo spettacolo che sfida l’identità

Due corpi, un solo spazio e una danza che trasforma fragilità e contrasti in linguaggio emotivo

Il Piccolo Bellini di Napoli ospiterà il 16 e 17 maggio 2026 “The Fridas”, spettacolo coreografato da Sofia Nappi e prodotto da Komoco, un progetto che prende ispirazione dal celebre dipinto “Le due Frida” di Frida Kahlo per trasformare il tema dell’identità in un’esperienza fisica ed emotiva.

Lo spettacolo mette in scena un intenso duetto interpretato da Paolo Piancastelli e Adriano Popolo Rubbio, costruito attorno a una relazione fatta di equilibrio e collisione, vicinanza e distanza. Attraverso il movimento, la coreografia esplora le contraddizioni interiori dell’essere umano, restituendo una riflessione che supera il semplice dualismo e si addentra nella complessità delle emozioni e delle identità personali.

Una danza che attraversa le contraddizioni umane

Il punto di partenza creativo è il celebre quadro di Frida Kahlo, ma “The Fridas” non si limita a una trasposizione visiva. Il dipinto diventa piuttosto una chiave per affrontare il tema della molteplicità interiore, della convivenza di aspetti opposti e della continua ricerca di sé. I due danzatori si muovono in una relazione fatta di gesti speculari e improvvise divergenze, alternando armonia e tensione.

La coreografia utilizza il corpo come strumento di racconto emotivo, portando in scena vulnerabilità, intimità e fragilità. In questo percorso, anche le convenzioni legate alla mascolinità vengono messe in discussione, lasciando spazio a un linguaggio fisico libero da rigidità e stereotipi. Il risultato è un dialogo continuo tra due presenze che sembrano attrarsi e respingersi, come se rappresentassero diverse parti della stessa persona.

Fondamentale è anche l’uso dello spazio scenico, che nel linguaggio artistico di Komoco assume un ruolo vivo e dinamico. Lo spazio non è soltanto contenitore, ma elemento che separa, connette e modifica il rapporto tra i protagonisti. Ogni movimento diventa così parte di una costruzione più ampia, capace di trasformare il palco in un luogo emotivo e simbolico.

Il caos della vita trasformato in movimento

“The Fridas” si sviluppa come un viaggio attraverso stati d’animo differenti, riflettendo l’idea che dentro ogni individuo convivano identità multiple e spesso contrastanti. La stessa Frida Kahlo viene evocata non come semplice icona artistica, ma come figura profondamente complessa, attraversata da culture, desideri e contraddizioni diverse.

Lo spettacolo non cerca risposte definitive, ma costruisce un percorso aperto, dove il pubblico viene invitato a osservare la continua trasformazione dei personaggi in scena. I corpi diventano superfici narrative su cui si imprimono conflitti interiori, desideri di appartenenza e necessità di accettazione.

Uno degli elementi più particolari del progetto è la sua adattabilità a contesti differenti. Pensato non solo per il teatro tradizionale ma anche per spazi museali e ambienti non convenzionali, il lavoro cambia prospettiva a seconda del luogo e della posizione dello spettatore, aggiungendo nuove letture alla coreografia.

Nel finale, però, il tono si trasforma. Dopo aver attraversato tensioni e fragilità, i due danzatori introducono una componente ironica e quasi parodistica, utilizzando l’umorismo come risposta possibile al caos dell’esistenza. È proprio in questo passaggio che “The Fridas” trova la sua chiusura più significativa: non nella ricerca della perfezione, ma nell’accettazione della complessità umana in tutte le sue forme.