La bellezza passa anche (e soprattutto) dalla salute, anzi la “gnoccanza” passa dalla salute: questo è uno dei “mantra” di Federica Accio alias Informaconfede, l’anti-personal trainer più famosa di Instagram, che in occasione della Festa della Donna ha lanciato una raccolta fondi a sostegno di Fondazione AIRC, per sostenere la ricerca sul cancro e ricordare a tutte le donne l’importanza di mantenersi in salute.

I fondi raccolti hanno consentito di istituire una Borsa di studio per l’Italia “Informaconfede”, dedicata alla formazione di una giovane ricercatrice, o ricercatore, che potrà apprendere le basi della ricerca oncologica in un laboratorio d’eccellenza nel nostro Paese. Uno degli obiettivi di AIRC è la crescita di una nuova generazione di giovani scienziati e la borsa di studio rappresenta il primo passo di questo percorso. Dall’8 marzo all’8 aprile Federica, ha devoluto infatti a Fondazione AIRC il 22% del ricavato dai pacchetti acquistati, ringraziando apertamente le sue antiallieve che hanno partecipato e risposto a questa importante iniziativa.

Federica Accio, con una Laurea ISEF e 20 anni di esperienza nel mondo del fitness è la P.T. di chi odia la palestra e preferisce allenarsi a casa propria o all’ aperto ed è la fautrice di una vera e propria rivoluzione nell’home fitness, che a suon di una “zimpatica ginnastichina” ha coinvolto con entusiasmo più di 70 mila followers sul suo profilo Instagram e 20 mila “anti allieve” che si muovono in maniera consapevole, con costanza e soddisfatte dei risultati ottenuti. Sì, perché il suo metodo si basa sull’ascolto e sull’accettazione dei propri limiti considerando l’esercizio fisico un momento che rigenera corpo e mente, non “stressogeno” e non finalizzato esclusivamente al risultato estetico: altro suo mantra è “No pain no gain fanculino”. Niente nausea e vomito post allenamento, ma solo amore e rispetto per il proprio corpo. E quindi, se la gnoccanza in salute e la ginnastichina rispettano il corpo e soprattutto lo spirito, allora siamo davvero ad un passettino più vicino alla felicità.

“In Forma con Fede” è diventato anche un libro, edito da HarperCollins e che ha venduto circa 10mila copie, e alla terza ristampa è ora disponibile anche in versione Audible®