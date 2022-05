Tina Cipollari perde le staffe in puntata e scatta la rissa. Il pubblico senza parole

Sappiamo che Tina Cipollari è una donna caliente, è famosa come opinionista proprio perché dice sempre tutto quello che pensa, ma questa volta ha davvero perso la pazienza durante Uomini e Donne.

In una delle ultime registrazioni del programma pomeridiano seguitissimo Uomini e Donne, condotto dalla padrona di casa Maria De Filippi, sembrerebbe che proprio una delle più famose opinioniste, Tina Cipollari, abbia completamente perso la pazienza creando una situazione incredibile.

Proprio durante la stessa registrazione il pubblico è stato sottoposto a un turbinio di emozioni, prima ha assistito a un meraviglioso annuncio di una delle coppie storiche del trono over, e in seguito sono stati testimoni di un durissimo scontro tra Tina Cipollari e uno dei cavalieri.

A Uomini e Donne è accaduto di tutto

Sono trapelate alcune anticipazioni rispetto alla registrazione della puntata di Uomini e Donne avvenuta in data venerdì 6 maggio 2022, sembra che nello studio sia davvero successo l’impensabile.

Non ci sono indiscrezioni riguardo allo classico trono, siamo tutti in trepidante attesa di scoprire su chi ricadrà la scelta di Luca Salatino, molti fan credono però che il suo percorso all’interno del format si concluderà con un nulla di fatto, Luca non farà nessuna scelta, ma chi può dirlo? Per ora queste sono solo speculazioni.

Per quanto riguarda un’altra favorita del pubblico, Gemma Galgani sembra che non sia arrivato nessun cavaliere, mentre per la sua amica del cuore, Ida Platano, sembra che ci siano grandi novità, la donna è stata protagonista di una rivelazione raccontando della frequentazione con Marco.

Non è mancato nel discorso, ovviamente, anche il rapporto con l’ex Riccardo Guarnieri, la storia sembra che abbia definitivamente messo la parola fine.

Intanto gli scontri tra Tina Cipollari e Ida sembrano non avere trovato pace, anzi pare proprio che quest’ultima abbia rimpiazzato Gemma Galgani nelle discussioni accese.

Però non solo polemiche e battibecchi, fonti attendibili raccontano che durante la registrazione sia tornata in auge una storia coppia del programma, ovvero Isabella Ricci e Fabio Mantovani, i due sono tornati negli studi di Uomini e Donne per fare un annuncio davvero incredibile, la meravigliosa coppia del trovo over convolerà a nozze tra poco e confermano che la loro storia d’amore procede alla grande motivo più che valido per suggellare il loro amore con un passo importante.

Se questi non bastassero come colpi di scena ci ha pensato Tina Cipollari a dare la botta finale, durante la puntata l’opinionista si è scagliata contro un cavaliere over perdendo completamente le staffe.

Tina Cipollari perde completamente la pazienza con un cavaliere

Maria De Filippi ha annunciato un nuovo cavaliere che avrebbe iniziato il percorso nel programma, poco dopo il suo ingresso e le presentazioni è scoppiato il putiferio. Quello che sappiamo del nuovo cavaliere è che si tratta di un ex fotografo, quando ha avuto la parola sembra che abbia iniziato a dire parole pesantemente sgradevoli sulle donne.

Qualcosa che ha mandato su tutte le furie Tina, la quale, senza mezzi termini e senza freni, si sarebbe scagliata sull’uomo con parole pesanti accendendo una discussione al vetriolo, lo scontro sembra essere andato avanti per parecchio tempo. Anche se non sappiamo ancora cosa sia esattamente successo siamo molto curiosi di scoprirlo con la messa in onda della puntata.