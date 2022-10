Infedeltà nella Royal Family, matrimonio al capolinea: “L’ha tradita con…” | la confessione

Un tradimento risveglia i gossip a Buckingham Palace e mette a rischio un matrimonio. La coppia, amatissima dai sudditi, potrebbe essere al capolinea. Lui l’ha tradita con un’altra donna famosissima.

L’indiscrezione che sconvolge tutti

Negli ultimi giorni l’attenzione è stata tutta focalizzata su Carlo e la sua incoronazione, che dovrebbe avvenire tra poco tempo. Gli occhi di tutto il mondo sono puntati su di lui e cercano di capire come vesta i panni di Re D’Inghilterra.

Ora, però, è trapelata una notizia che ha sconvolto tutti e sta distogliendo l’attenzione dal Re. Lo scandalo è davvero grosso questa volta e potrebbe mettere fine a una storia d’amore amatissima dai sudditi inglesi. La coppia ha fatto sognare tutti, che credevano in loro.

Di mezzo ci sarebbe un tradimento con una donna famosissima. Lui avrebbe avuto un flirt con lei, e la moglie reale ora è su tutte le furie. Ecco cosa è successo.

Buckingham Palace è diventata la dimora delle infedeltà. Dalle altissime mura del palazzo è trapelata una voce secondo cui Harry e Meghan siano in crisi, in quanto il duca di Sussex avrebbe avuto un flirt con un’altra donna.

Lei è una famosissima modella di Burberry, stiamo parlando di Sarah Ann Macklin.

Harry e Sara si sarebbero conosciuti 6 anni fa, nello stesso periodo in cui il secondogenito di Carlo aveva già iniziato a frequentare Meghan, ora sua moglie da cui ha avuto due bambini.

A quanto pare Harry frequentava contemporaneamente due bellissime donne, Meghan e Sarah, con cui la storia è durata pochissimo.

A rivelare di questo flirt non è una fonte qualunque, ma una persona attendibile molto vicina alla Royal Family e sempre aggiornata sugli scandali di corte. A “versare il the” è stata la biografa e scrittrice Angela Levine, che ha pubblicato un libro sulla famiglia reale inglese rivelando diversi segreti di cui nessuno sapeva nulla. Tra questi, rientra proprio quello che parla della presunta frequentazione di Harry con la modella di Burberry.

I due si sono conosciuti ad un party privato e si scambiarono il numero di telefono per poi scriversi quotidianamente per un lungo periodo di tempo. Le cose tra di due sembravano piuttosto serie e c’erano buone chances che Sarah potesse diventare duchessa al posto di Meghan.

Ma come l’ha presa sua moglie? Tra le testimonianze si è aggiunta anche quella di un amico che ha confermato quanto detto dalla biografa. Secondo la sua dichiarazione, i due si sarebbero frequentati per diverso tempo, per poi capire che erano troppo diversi e non avrebbero trovato punti in comune.

Harry non si è esposto a riguardo, forse per tutelare sua moglie da ulteriori gossip. Sembra che la duchessa non sia felice che questo retroscena sia diventato di dominio pubblico. Forse la Markle deciderà di prendersi una pausa da Harry? Staremo a vedere.