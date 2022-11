The Crown 5: che fine ha fatto Kelly Fisher, l’ex fidanzata di Dodi Al-Fayed?

Il finale della quinta stagione di The Crown ha introdotto Kelly Fisher (Erin Richards), la fidanzata di Dodi Fayed. Ecco cosa succede dopo che Dodi la tradisce con Diana.

(*Attenzione: SPOILER per The Crown 5*)

Kelly Fisher (Erin Richards) viene introdotta nel finale della quinta stagione di The Crown, ma la fidanzata di Dodi Al-Fayed (Khalil Abdalla) in realtà non lo sposerà. Kelly entra a far parte del triangolo amoroso che si è creato nel finale della quinta stagione di The Crown.

Il padre di Dodi, Mohamed Al-Fayed (Salim Daw), invita la sua amica, la Principessa Diana (Elisabetta Debicki), e i suoi figli a trascorrere una vacanza sul suo yacht a Saint-Tropez nell’estate del 1997. Questo dà il via a una tragica catena di eventi che porterà alla morte di Dodi e Diana il 31 agosto 1997.

Kelly Fisher è una modella americana del Kentucky legata sentimentalmente a Dodi Al-Fayed nel 1996, si incontrarono a Parigi durante l’estate e nel novembre dello stesso anno, secondo quanto riportato da Newsweek, Dodi e Kelly si fidanzarono. La coppia acquistò una villa a Malibu, in California, e la quinta stagione di The Crown mostra la speranza di ottenere l’approvazione del padre riguardo Kelly, nonché il pagamento della casa dei loro sogni.

The Crown 5 ha cambiato la cronologia del fidanzamento di Dodi e Kelly, raffigurandolo come avvenuto nell’estate del 1997, prima che lui e Diana si incontrassero sullo yacht di Mohamed a Saint-Tropez, nella vita reale, la Fisher ha dichiarato che il loro matrimonio doveva avvenire il 9 agosto 1997 e che lei tornò a Los Angeles per prepararsi alle nozze, mentre Dodi andò a Saint-Tropez, dove incontrò la Principessa del Galles.

Che cosa è successo a Kelly Fisher dopo Dodi e Diana?

Kelly Fisher ha affermato che Dodi Al-Fayed l’ha scaricata tramite una telefonata subito dopo la conoscenza con la Principessa Diana nell’estate del 1997, lo stesso giorno in cui la loro relazione è stata riportata dalla stampa, secondo quanto riferito da GoodTo.com. In un’intervista al News of the World, la modella ha accusato Dodi di averle messo le corna con e Diana.

La Fisher ha richiesto 200.000 sterline per l’intervista, ha assunto il famoso avvocato Gloria Allred come suo consulente legale, e stava per fare causa a Dodi per aver messo fine alla loro relazione nel 1997, in seguito abbandonò la causa dopo la morte di Dodi e Diana.

La quinta stagione di The Crown insinua che Mohamed Al-Fayed disapprovasse Kelly Fisher e il fatto che suo figlio “sposasse una modella”, anche se lui stesso aveva sposato la modella e mondana finlandese Heini Wathén nel 1985. Si ritiene che Mohamed abbia manovrato Diana per farle incontrare Dodi a Saint-Tropez, in questo modo cercava di avvicinarsi sempre di più alla famiglia reale.

Nonostante il divorzio di Diana dal Principe Carlo (Dominic West) e il suo allontanamento dalla Casa di Windsor, Dodi avrebbe potuto essere patrigno di un futuro re, il Principe William, e padre di figli avuti da Diana se si fossero sposati. Kelly Fisher non rientrava nei piani di Mohamed Al-Fayed, come si vede in The Crown.

Che fine ha fatto Kelly Fisher oggi?

Kelly Fisher è oggi Kelly Movshina, ha sposato Mikhail Movshinna, un pilota, e la coppia vive ad Aiken, nella Carolina del Sud, con la figlia Alexandra Grace. Kelly ora lavora come promotore immobiliare e non è più un personaggio pubblico.

Non parla della sua relazione con Dodi dopo aver venduto la sua storia per 200.000 sterline alla News Corporation di Rupert Murdoch, l’inchiesta sulla morte di Diana, in cui è stata registrata una telefonata accesa con Dodi, è agli atti e la Fisher ha accusato Al-Fayed di aver frequentato lei e Diana contemporaneamente.

È probabile che Kelly Fisher ricompaia nella sesta stagione di The Crown per interpretare il suo ruolo negli eventi successivi alla morte della principessa Diana e di Dodi.