American Horror Story 12, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

Ecco tutto quello che sappiamo sulla 12ª stagione di American Horror Story, comprese le previsioni sulla data di uscita, sul cast e sul tema.

L’universo di American Horror Story si è notevolmente ampliato negli ultimi anni, dato che Ryan Murphy dirige anche una serie antologica ad episodi intitolata American Horror Stories. Anche dopo un decennio di messa in onda, American Horror Story continua a sfornare storie terrificanti con un cast di grande talento, senza che si intraveda una fine per il franchise.

Dopo Double Feature, che ha ricevuto recensioni contrastanti, la stagione 11 di American Horror Story ha riportato i cattivi serial killer in una nuova location, mentre la stagione 12 dovrebbe portare ulteriori colpi di scena.

AHS: NYC si svolge negli anni ’80, mentre minacciosi killer seriali e l’epidemia di HIV/AIDS terrorizzano la comunità gay, con il finale dell’undicesima stagione di American Horror Story che prende una strada più emotiva del solito per la serie.

NYC vede il ritorno degli attori di AHS Billie Lourd, Denis O’Hare, Zachary Quinto e Leslie Grossman, e introduce nel franchise Charlie Carver, Joe Mantello e Russell Tovey. In attesa della prossima inquietante stagione, ecco tutto quello che sappiamo su American Horror Story 12, comprese le previsioni sulla data di uscita, il tema e il cast.

American Horror Story 12 si farà?

La stagione 12 di American Horror Story è ufficialmente in programma. Nel 2020, FX l’ha rinnovata fino alla stagione 13, quindi ci sono già altre due stagioni confermate dopo il finale di AHS: NYC. Tuttavia, FX non ha ancora rivelato alcun dettaglio sulle date di uscita ufficiali, sul cast, sulla troupe o sui temi delle stagioni 12 e 13.

Anche se la serie spinoff, American Horror Stories, non è stata rinnovata per la terza stagione, non c’è da temere che il franchise si concluda a breve.

Previsione sulla data di uscita di American Horror Story 12

Da quando la serie di Ryan Murphy ha debuttato nel 2011, American Horror Story ha pubblicato una nuova stagione ogni anno, tranne che nel 2020. Per questo motivo, è più che probabile che la data di uscita della stagione 12 di American Horror Story si allinei con le strategie di première delle puntate precedenti.

Con l’eccezione della stagione 10, AHS: Double Feature, tutte le stagioni di American Horror Story hanno debuttato a settembre o ottobre, quindi è probabile che la stagione 12 arrivi in questo stesso periodo.

Pur essendo sempre più impegnato con le sue serie televisive su FX e Netflix, Ryan Murphy ha continuato a produrre nuove stagioni di American Horror Story ogni autunno. Il pubblico può quindi aspettarsi che la stagione 12 debutti nell’autunno del 2023, presumibilmente non prima di agosto o non oltre novembre. Considerando che la data esatta di uscita della stagione 11 non è stata confermata fino a settembre 2022, la data della première della stagione 12 non dovrebbe essere annunciata prima dell’estate o dell’autunno 2023.

Quale potrebbe essere la tematica della stagione 12?

La stagione 11 non fornisce indizi diretti su quale sarà la tematica della prossima stagione, ma potrebbe essere qualcosa che si allinea con i temi proposti da Ryan Murphy nel 2021. Nell’aprile del 2021, Murphy ha pubblicato un sondaggio sui social media chiedendo ai fan di votare il loro tema preferito, che includeva Sirene, Peste, Bloody Mary, Alieni, Orrore di Natale e Piggy Man.

Considerando che gli alieni sono apparsi nella stagione 10, che Bloody Mary e Christmas Horror hanno avuto i loro episodi in American Horror Stories e che il tema della Peste è stato in qualche modo inserito nella stagione 11, sembra che Sirene e Piggy Man possano ancora essere presi in considerazione.

Sirene è stato uno dei preferiti dai fan, quindi sarebbe un eccellente seguito di American Horror Story: NYC. D’altra parte, potrebbe tornare ai temi delle stagioni passate per il suo futuro, con Murphy che ha già confermato il ritorno delle popolari streghe di Coven e Apocalypse in una prossima stagione.

Il tema della dodicesima stagione di American Horror Story potrebbe anche essere legato alla popolarità di Dahmer, la serie televisiva di Ryan Murphy per Netflix del 2022. Se così fosse, la prossima stagione potrebbe approfondire la storia di American Horror Story con i personaggi dei serial killer, siano essi reali o di fantasia.

Quale potrebbe essere il cast di American Horror Story 12?

American Horror Story si distingue per il ritorno dei membri del cast, ma in AHS: NYC mancavano alcuni punti fermi del franchise. In particolare, dal cast dell’undicesima stagione erano assenti Sarah Paulson, Evan Peters, Frances Conroy, Lily Rabe, Finn Wittrock, Cody Fern e Adina Porter, tutti apparsi nel Double Feature della decima stagione.

Sebbene sia possibile che tali personaggi tornino per la stagione 12 di American Horror Story, sembra che la Paulson non se lo aspetti; l’attrice ha dichiarato in un’intervista a Variety che, pur essendo disponibile a tornare, è anche pronta a cedere il franchise ad altri attori.

Essendo collaboratori abituali di Ryan Murphy, gli attori di AHS: NYC Charlie Carver, Joe Mantello, Leslie Grossman, Billie Lourd, Denis O’Hare e Zachary Quinto potrebbero presumibilmente tornare per la stagione 12 di American Horror Story. Anche Russell Tovey ha assunto un ruolo importante nei panni di Patrick a NYC, il che fa pensare che tornerà per un’altra stagione della serie di Ryan Murphy.

Il cast della dodicesima stagione di American Horror Story dipenderà probabilmente dal tema che si vorrà affrontare, ma se la prossima stagione tornerà ai toni del passato, ci si può aspettare che altri attori del franchise compaiano e potenzialmente riprendano i loro ruoli.