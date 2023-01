Beau Is Afraid, arriva il trailer del film con Joaquin Phoenix e racconta le nostre paure più oscure

Conosciuto in precedenza come “Disappointment Blvd.”, “Beau If Afraid” vede protagonista Joaquin Phoenix e potrebbe essere meno horror di quanti ci si poteva aspettare.

A24 ha finalmente rilasciato il primo trailer di Beau Is Afraid, il misterioso progetto di Ari Aster con Joaquin Phoenix. Conosciuto in precedenza con il titolo Disappointment Blvd. il film segna la terza collaborazione tra Aster e A24, dato che la casa di produzione ha appoggiato anche i precedenti horror cerebrali del regista, Hereditary – Le radici del male e Midsommar – Il villaggio dei dannati.

Prima del trailer siamo rimasti per lo più all’oscuro riguardo al prossimo film di Aster, poiché il regista proviene da una tradizione horror, ci aspettavamo che inserisse qualche elemento di paura in Beau Is Afraid. Tuttavia, la breve descrizione della trama lasciava solo intendere che l’ultimo progetto ruotasse attorno a uno degli imprenditori di maggior successo di tutti i tempi, raccontando la storia della sua carriera decennale.

Quando i primi poster di Beau Is Afraid sono spuntati online, abbiamo visto Phoenix invecchiare in modo assurdo per il film, assicurando che la consueta stranezza del regista fosse parte integrante del nuovo progetto.

Adesso che abbiamo un trailer, possiamo finalmente essere certi che Beau Is Afraid si colloca a metà strada tra un film horror e un film d’avventura indipendente. In apertura, viene mostrato un momento inquietante risalente all’infanzia di Beau, mentre ripensa al suo complicato rapporto con la madre.

Il resto del trailer è ambientato sui toni incongrui e allegri di “Goodbye Stranger” dei Supertramp, il ritmo pop degli anni ’80 è accostato a Beau mentre affronta orrori surreali e a un intrigante mix di live-action e animazione, mentre ci viene detto che “dalle sue paure più oscure nasce la più grande avventura”.

Quando arriva Beau Is Afraid al cinema?

L’impressionante cast di Beau Is Afraid comprende le leggende di Broadway Nathan Lane (Only Murders in the Building) e Pattie LuPone (American Horror Story), Amy Ryan (The Office), Kylie Rogers (Home Before Dark), Parker Posey (Lost in Space), Stephen McKinley Henderson (Dune), Denis Ménochet (The French Dispatch), Hayley Squires (In the Earth), Michael Gandolfini (I molti santi del New Jersey) e Zoe Lister-Jones (regista di The Craft: Legacy).

Come per i suoi film precedenti, Aster si avvale di una sceneggiatura scritta da lui stesso per Beau Is Afraid, riporta anche il direttore della fotografia Pawel Pogorzelski e il montatore Lucian Johnston, dopo aver lavorato con loro in Midsommar e Hereditary. Il trio ha fatto un ottimo lavoro con i precedenti film di Aster, quindi riponiamo grandi speranze in questo nuovo progetto.

Beau Is Afraid arriverà nelle sale il 21 aprile 2023.