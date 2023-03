Oroscopo: arrivano giorni neri e difficili per questi segni | Marzo infernale

Questi segni dello zodiaco dovranno prestare molta attenzione, per loro Marzo non sarà clemente.

Non per tutti i segni dello zodiaco la Primavera sarà un momento di rinascita, soprattutto in questo mese iniziale di marzo arriva un po’ di sfortuna per alcuni segni che dovranno superare alcuni ostacoli. Per loro sarà un periodo davvero complesso.

Malgrado la congiunzione tra Venere e Giove, sembra che per alcuni segni vi saranno delle difficoltà, non sarà questo un periodo molto pacifico per loro. Arriverà un periodo davvero infernale e sarebbe meglio non tentare di cambiare lo status quo in nessun aspetto della propria vita, sarebbe meglio aspettare il mese di aprile.

Come si suol dire la fortuna gira e se oggi ci dice bene domani potrebbero cambiare le carte in tavola e tutto potrebbe essere diverso. La Luna Piena si forma in Vergine, Plutone entra in Acquario e Mercurio in Pesci. Ma quali significati si nascondono dietro l’agire dei pianeti? Ci sono in particolare tre segni dello zodiaco per cui le cose potrebbero andare male.

I segni più sfortunati di marzo

Per alcuni segni non sarà il momento di fare progetti né di investire denaro, perché ci saranno un po’ di difficoltà per loro. In amore niente di nuovo, meglio non cercare di cambiare niente né migliorare la situazione. Nel lavoro addirittura potrebbe esserci un’involuzione, in pratica sarà un periodo negativo su tutti i fronti e sarebbe meglio attendere tempi più propizi, già nel mese di aprile le cose potranno migliorare.

I primi sfortunati di questo mese saranno i nati sotto il segno del Toro che sono stanchi e fuori forma, hanno voglia di cambiamento ma consigliamo di non metterlo in pratica in questo momento. Nei mesi a venire infatti ci saranno importanti allineamenti a favore e sarebbe quindi ottimale per loro attendere almeno il mese di aprile. Anche per lo Scorpione si consiglia di attendere il prossimo mese, anche se di solito i nati nel segno hanno sempre un’alternativa, ma attenzione perché in questo periodo il rischio di errori è molto alto.

Le stelle consigliano prudenza

Mercurio sconsiglia allo Scorpione di muovere le finanze, meglio restare in attesa prima di avviare qualsiasi investimento. Neanche l’amore sarà favorevole e il lavoro manterrà una situazione di stasi. Meglio restare in silenzio e annuire, limitarsi ai propri doveri così da non avere problemi.

Mercurio in Pesci potrebbe portare qualche piccolo disastro per l’Acquario, questioni in sospeso dal passato potrebbero bussare alla porta e i problemi che si credevano risolti in realtà non se ne sono mai andati. Ci saranno anche difficoltà finanziarie sul lavoro. Anche per loro è consigliabile una placida attesa per non dire o fare qualcosa di sbagliato.