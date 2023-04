Emanuel Lo non si trattiene più: “Impazzivo già per lei” | Confessione senza precedenti

La confessione a cuore aperto di Emanuel Lo fa sognare: le sue parole testimoniano un sentimento che esisteva da anni.

In tempi non sospetti, Emanuel Lo era già innamorato di Giorgia. L’attuale professore di canto di Amici è fidanzato con una delle cantanti più amate di sempre, ma tende a tenere privata la sua relazione.

Lui è un tipo molto introverso, che non ama darsi arie: pochi sanno, per esempio, che il testo della splendida canzone dal titolo “Oro nero” è farina del suo sacco.

Emanuel Lo e Giorgia stanno insieme da circa 20 anni e hanno un figlio, Samuel. Il loro sentimento è talmente forte che sono riusciti a superare il limite della differenza di età, che all’inizio della loro relazione sembrava un ostacolo insormontabile.

Emanuel Lo confessa: “Tra un concerto e l’altro ci siamo innamorati”

Attualmente ricopre il ruolo di coach di ballo al talent show di Maria De Filippi, Amici. Non è la prima volta che compare nel programma: gli anni scorsi è intervenuto come giudice esterno, mentre per quest’edizione si è guadagnato un posto tra i prof. La sua presenza è molto apprezzata dal pubblico e dai ragazzi, che riconoscono in lui una grande capacità di esaltare il talento dei giovani aspiranti ballerini.

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni il ballerino ha raccontato la loro storia d’amore, svelando alcuni retroscena inediti: “Lei è una mia fan sfegatata. Siamo discreti ma il nostro rapporto nasce sul palco. Appena tornato dall’estero Giorgia mi chiese di ballare in un suo videoclip, io impazzivo già per lei. Mi ha chiamato poi nella sua tournée del 2003. E tra un concerto e l’altro ci siamo innamorati”, ha detto.

Emanuel Lo e Giorgia: il bacio con la Cuccarini non li spaventa

La loro storia d’amore procede alla grande, ma i due preferiscono sempre tenersi lontano dalle telecamere e vivere in privato il loro sentimento che dura da oltre 20 anni. Nell’ultima puntata di Amici c’è stata un’esibizione molto piccante tra Emanuel Lo e la coach di canto Lorella Cuccarini che ha fatto preoccupare i fan della coppia.

Alcuni temono che Giorgia si sia arrabbiata per via del bacio scenografico avvenuto sul palco a fine esibizione: ovviamente si trattava solo di finzione e i due lo hanno subito chiarito prima di esibirsi insieme contro gli altri coach di Amici. Giorgia stessa, poi, è intervenuta per smentire le numerose voci che si rincorrevano sul web in merito a una presunta gelosia. Non c’è nessun problema all’orizzonte tra i due e Giorgia ha compreso benissimo che si trattava di un elemento scenografico: il loro amore continua a sbocciare e rinnovarsi ogni giorno.