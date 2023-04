Welcome To Derry, sono stati svelati gli attori della serie prequel di It

L’attesissima serie Welcome To Derry, che dovrebbe racontare la storia alle origini di Pennywise adesso ha anche dei volti.

Soltanto dopo pochi mesi da quando sono saliti sul carro gli showrunner per la serie originale della HBO Max Welcome to Derry, arriva anche la notizia di chi saranno i primi quattro attori che prenderanno parte al cast del prequel di It, tratto dal celebre romanzo di Stephen King.

Anche se a oggi non si conoscono ancora quasi per nulla i dettagli della trama di Welcome to Derry, le informazioni ufficiali che sono arrivate finora raccontano che sarà ambientata nell’universo di It di Stephen King stesso espandendo la visione elaborata dal regista Andy Muschietti che abbiamo visto nei lungometraggi It e It – Capitolo due.

Quello che ci si aspetta da questa nuova serie priquel è che venga raccontata la storia di Derry nel Main, la cittadina tormentata per decenni dalla strana figura del Clown Pennywise, con questa premessa, tutti i fan della storia possono sperare di potersi addentrare nelle profondità del modno dell’orrire di It e ad accompagnali in questo spaventoso viaggio troveremo Taylour Paige, Jovan Adepo, James Remar e Chris Chalk, per ora però non si conoscono i loro suoli.

La serie ha avuto il via libera dalla HBO Max soltanto lo scorso febbraio, la rete è riuscita ad avere nel progetto Jason Fuchs di It Chapter Two e Brad Caleb Kane di Extinction come showrunner, è stata ideata da Jason Fuchs, Andy Muschietti e sua sorella Barbara. Fuchs ha scritto la sceneggiatura del primo episodio e pare che sia ispirato a una storia vera molto personale, mentre Andy sarà il regista.

Cosa ci possiamo aspettare da Welcome to Derry?

Per adesso è davvero difficile immaginare o provare a mettere insieme i pezzi per capire quello che potremmo aspettarci da questa serie prequel, quello che si può dare per certo è che Welcome to Derry si collegherà all’universo già esistente del romanzo senza dimenticare i recenti adattamenti cinematografici, una grande probabilità ricade anche sulla possibilità di scoprire personaggi nuovi, visto che gli indizi che abbiamo finora, seppur pochi, fanno intendere che la storia che verrà svelata sarà ambientata molti anni prima che i protagonisti a noi conosciuti siano nati.

Un’altra certezza che abbiamo è che Welcome to Derry avrà uno sguardo privilegiato proprio sul terrificante protagonista antagonista, però non è stato ancora specificato quanto della sua storia verrà esplorato, un’ulteriore conferma che abbiamo è che non sarà l’attore Bill Skarsgård, che in precedenza è stato l’ultimo volto di It, a riprendere i panni del suo personaggio dell’orrore in questo spin-off, a questo punto tutto potrebbe essere ed è complicato riuscire a decifrare da così pochi indizi come verrà raffigurato il cattivo. In fondo, si è scoperto che It è un alieno arrivato a Derry nel 1715 con un asteroide.

Restate sintonizzati per avere prossime e nuove informazioni riguardo la serie prequel Welcome to Derry.