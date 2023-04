Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate 10-14 aprile | Vendette e tradimenti all’orizzonte

Tutte le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in programma dal 10 al 14 aprile 2023. Marco si toglierà qualche sassolino dalla scarpa.

La vendetta è un piatto che va fornito freddo, e questo Marco de Il Paradiso delle Signore lo sa bene. È finalmente pronto a vendicarsi contro suo fratello Tancredi. Le nuove anticipazioni della serie tv firmata Rai rivelano cosa accadrà nelle puntate tra il 10 e il 14 aprile.

Il giornalista scoprirà che il conte ha mentito sull’incendio avvenuto al mobilificio che era gestito dalla famiglia di Matilde. Sarà questo il motivo scatenante che darà il via alle sue indagini.

Il protagonista delle prossime puntate sarà proprio Marco, che deciderà di scoprire di più a proposito del fratello: preferirà una verità scomoda a una bella bugia, ma rimarrà molto scottato. Ecco cosa accadrà.

Il Paradiso delle Signore 7: tutte le anticipazioni

Grazie ad una lunga chiacchierata con il loro ex maggiordomo, Marco scoprirà che Tancredi non ha detto tutta la verità: nasconde dei segreti importanti legati all’incendio che distrusse completamente l’azienda di famiglia guidata da Matilde. L’amara scoperta porterà l’uomo a mettere con le spalle al muro il fratello. Si consumerà un vero ricatto familiare. Marco avverte: se Tancredi non dirà tutto alla diretta interessata, allora lo metterà nei guai con sua moglie.

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore vedono come protagonista anche Marcello, che si renderà conto di non poter fare a meno della sua amata contessa. La separazione forzata inizierà a farlo soffrire molto e proprio con la distanza realizzerà quanto ama sua moglie, che ha raggiunto Lione per qualche giorno. Un regalo di Adelaide, però, spingerà il giovane Barbieri a mettere in atto un piano del tutto inaspettato.

Marcello ferito, Vito e Maria vicini all’addio definitivo

Marcello troverà il modo di dimostrarle tutto il suo amore organizzandole una festa a sorpresa a Lione. Purtroppo, però, riceverà una brutta sorpresa che lo ferirà moltissimo, perché scoprirà che la sua amata contessa non ha mai raggiunto la città francese. Si renderà conto di essere stato ingannato da Adelaide e farà di tutto per scoprire la verità.

Per quanto riguarda Vito e Maria, il loro rapporto è al capolinea: dopo la crisi sentimentale, lui si renderà conto di aver perso per sempre l’affetto della moglie e realizzerà di non essere più in grado di riconquistare il suo cuore della sua amata. Per questo motivo, farà un passo importante: sceglie di lasciarsi alle spalle Milano e mettere nuove radici, ricominciando la sua vita altrove.