Regina Elisabetta II: nell’istante della morte era con loro | Indiscrezione sconvolgente

La dipartita della sovrana svela un dettaglio inedito: a distanza di mesi si scopre che anche loro erano presenti poco prima che spirasse.

8 settembre 2022: una data che segna la fine della sovrana più longeva della storia della Corona inglese. Stiamo parlando della compianta Regina Elisabetta II, scomparsa a 96 anni dopo ben 70 anni di regno. Sebbene siano passati diversi mesi dal triste evento, è ancora vivo il dolore nell’apprendere la sua dipartita.

Oltre al dolore, però, c’è anche sorpresa e commozione perché da poco tempo si è scoperto un dettaglio inimmaginabile riguardo agli ultimi momenti di vita dell’amata sovrana. Durante il percorso dalla vita alla morte, accanto alla Regina non c’era solo l’adorata figlia Anna, ma anche loro.

La Regina Elisabetta II si è spenta nel Castello di Balmoral mentre era assistita e circondata dagli affetti più cari della Royal Family, primi tra tutti l’amata figlia Anna. Quest’ultima è stata assieme alla madre fino al suo ultimo respiro ma, a quanto pare, non era da sola. Accanto a lei c’erano anche due figure importanti per la Regina.

Durante la partenza per il suo ultimo viaggio, sul letto della Regina Elisabetta non c’era soltanto la figlia Anna ad assisterla, ma anche due individui che sono stati molto importanti nella vita della sovrana. Per Elisabetta erano indispensabili e l’hanno accompagnata fino alla fine. Stiamo parlando di Muick e Sandy, i due cani corgi che non hanno mai abbandonato il fianco della padrona.

Muick e Sandy accanto alla Regina fino alla fine

La Regina Elisabetta II, una volta spirata, ha lasciato un enorme eredità ai membri della Famiglia Reale, in termini di beni materiali. Ma tra i suoi lasciti non ci sono soltanto oggetti inanimati, bensì anche i suoi adorati corgi. La sovrana aveva diversi hobby, ma l’amore che provava per gli animali era ben noto: i suoi preferiti erano i cavalli e i cani corgi.

Stando alle numerose indiscrezioni, sembra che i due corgi Muick e Sandy si trovassero su letto della Regina quando quest’ultima ha esalato il suo respiro. Questa notizia ha fatto il giro del mondo, commovendo tutti. Questo dimostra quanto la Regina Elisabetta amasse i suoi cani e quanto questi ultimi ricambiassero l’infinito affetto della sovrana.

Con chi stanno i cani corgi?

Alla morte della Regina, i due corgi Muick e Sandy sono stati presi in custodia dal Principe Andrea di York, il terzogenito della sovrana. Per quanto riguarda gli altri amici a quattro zampe della Regina, ovvero Candi e Lizzie, sono stati presi altri accorgimenti.

Infatti, Candi e Lizzie sono andati a vivere con altri membri della Famiglia Reale, ovvero con il Principe William e la Principessa Kate. Questa novità ha reso estremamente felici i piccoli di casa, vale a dire George, Charlotte e Louis, che non vedevano l’ora di avere dei cagnolini tutti per loro.