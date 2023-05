Il paradiso delle signore: un personaggio sparirà per sempre | La verità sul gran finale

Il finale de Il paradiso delle signore si prospetta ricco di colpi di scena, ma mai come quello che toccherà a un amato personaggio.

Ormai ci siamo: il 5 maggio si concluderà la settima stagione de Il paradiso delle signore. Questa stagione sta per finire dopo tanti episodi pieni di colpi di scena ed emozioni. Ora, a poche puntate dalla fine, i telespettatori si chiedono che cosa potrebbe ancora accadere per lasciarli a bocca aperta.

Secondo le ultime indiscrezioni sarà un finale col botto, e un personaggio in particolare, uno dei più amati dai telespettatori, purtroppo dovrà dire addio alle scene. Cosa accadrà? Perché proprio lui dovrà uscire di scena? L’attesa è tanta e le domande continuano ad affollarsi nella mente dei fan.

Ormai le voci sulle anticipazioni del finale non fanno che aumentare. Marcello, rientrato a Milano, vede di nuovo Ludovica ma scopre che si è sposata con Ferdinando. Armando dovrà prendere una decisione: andare a Londra con Agnese oppure rimanere a Milano con gli amici.

Vittorio proseguirà le sue indagini sull’incendio ed è probabile che venga a conoscenza della verità, ma non è detto che la condivida con Matilde. Nel frattempo, Marco si chiarisce con Roberto e poi parla con Gemma che gli rivelerà che il figlio che aspetta è suo.

Il paradiso delle signore: questo personaggio sparirà

A chi toccherà il crudele destino? Purtroppo per molti stiamo parlando di Vittorio Conti, il proprietario de Il paradiso delle signore. L’imprenditore dovrà vedersela con l’apertura di una nuova galleria di moda gestita da Umberto e Tancredi che metterà a dura prova gli affari del Paradiso.

Vittorio è stato inoltre coinvolto nelle indagini di Matilde che vuole scoprire che cosa è accaduto durante l’incendio della fabbrica. I due stanno cercando di capire cosa sia successo e sembra che sarà proprio l’imprenditore a scoprire il coinvolgimento di Tancredi in tutta questa situazione.

Un addio definitivo?

Sembra che Alessandro Tersigni, l’attore che interpreta Vittorio, dovrà dire addio a Il paradiso delle signore. Non è ancora chiaro come la produzione gestirà questa scomparsa ma, secondo alcuni rumour, il personaggio semplicemente sparirà nel nulla e farà perdere le sue tracce. Un duro colpo per i fan dell’attore e del personaggio che interpreta.

Davvero non tornerà più? Secondo le stesse voci, non è detto che si tratti di un addio definitivo ma solo di una semplice pausa. Il motivo è che Tersigni è impegnato nelle riprese della fiction Cuori e quindi, una volta finiti gli impegni, potrà tornare a vestire i panni di Vittorio Conti. Questo è ciò che sperano ovviamente i fan.