News Oroscopo: questi segni zodiacali sono i più sospettosi | Si fidano solo di loro stessi Di Marina Drai - 10

Alcuni segni zodiacali sono molto diffidenti e sospettano sempre di tutto: non otterrete mai la loro piena fiducia.

Il nostro segno zodiacale può dire molto agli altri di come siamo fatti: cosa ci piace e non ci piace fare, le nostre inclinazioni e soprattutto i principali tratti del carattere. Chi segue l’oroscopo sa bene quali segni sono i più emotivi, quali i più razionali, e così via, e riesce ad approcciarsi di conseguenza.

Ci sono dei segni, tre in particolare, che sono più diffidenti e guardinghi di altri: sempre sospettosi, non riescono a fidarsi totalmente degli altri. Se è vero che “fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”, è anche vero che un pizzico di fiducia in più non guasterebbe e aiuterebbe anzi a vivere più serenamente.

Questi segni tendono a vedere il marcio in ogni cosa e finché non hanno la prova che l’altro non vuole fregarli stanno con gli occhi ben aperti. Spesso questo comportamento è esacerbato da situazioni passate che hanno portato questi segni a prendere le distanze dagli altri.

Se siete abbastanza determinati da provare a conquistare la fiducia di questi segni, sappiate che dovrete armarvi di pazienza e non obbligarli a fidarvi di voi: superare la diffidenza intrinseca nella loro personalità è davvero complicato.

I segni zodiacali più diffidenti

Tra i segni zodiacali più diffidenti troviamo il Sagittario: si tratta di un segno molto razionale e che sa quindi nascondere bene la sua diffidenza, ma conoscendolo meglio vi renderete conto che i nati sotto questo segno sono molto sospettosi. Anche le persone vicine a questi segni fanno fatica a conquistare la loro fiducia: i Sagittario pensano sempre che gli altri vogliano approfittare di loro.

Un altro segno piuttosto diffidente è il Cancro. Da fuori queste persone possono sembrare empatiche e molto aperte, ma la verità è che non si fideranno mai al 100% degli altri. Questa tendenza a rimanere sempre distaccati per paura di farsi “fregare” non fa altro però che allontanare gli affetti e le opportunità della vita. Cercate di non essere sempre così guardinghi.

Non si fideranno mai di voi

Infine, anche il Leone è uno dei segni zodiacali più sospettosi. Sono molto gelosi ed emotivi e quindi vanno sempre col piede di piombo con gli altri. È molto difficile smuoverli dalle loro posizioni e tendono sempre a diffidare di quello che le persone gli dicono, anche se si tratta di buone notizie o gesti d’affetto.

Se a volte essere sospettosi può essere utile e salvare da situazioni complicate, questi segni dovrebbero cercare di aprirsi un po’ di più e non considerare ogni cosa come una minaccia. Sia sul lavoro, che in amicizia, che in amore, questi tre segni zodiacali si complicano spesso la vita da soli per via della loro diffidenza.