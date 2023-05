News L’isola dei famosi: VIP escluso perché “puzza” | L’indiscrezione fa impazzire tutti Di Marina Drai - 9

L’ultima indiscrezione su L’isola dei famosi ha fatto impazzire il web: sembra che un concorrente sia stato escluso per via del suo odore.

L’isola dei famosi non è nemmeno a metà delle puntate e ha già fatto parlare di sé abbondantemente. Già prima dell’inizio del programma si discuteva sul grande ritorno di Ilary Blasi in televisione e tutti erano curiosi di scoprire se la conduttrice avrebbe lanciato qualche frecciatina all’ex marito o alla sua nuova compagna.

La conduttrice è stata attapirata dopo la seconda puntata a causa di una gaffe che ha fatto discutere i telespettatori e gli utenti del web, ma è riuscita a trattare l’episodio con ironia, senza lasciare che questo primo scivolone la buttasse giù.

Sull’isola invece sono cominciate le discussioni e le incomprensioni tra i concorrenti. Man mano che la trasmissione prosegue, aumentano le sfide e i VIP devono dare prova delle loro abilità per poter rimanere in gara.

I VIP stanno dando il 100% per primeggiare, ma i continui sforzi stanno mettendo a dura prova la loro salute. Simone Antolini, il compagno di Cecchi Paone, si è sentito male a causa della debolezza, ma non è stato l’unico; ora il ragazzo si trova sotto le cure dello staff del programma.

Escluso da L’isola dei famosi

Se pensavate di averle sentite tutte, forse ora dovete ricredervi: sembra che a L’isola dei famosi uno dei concorrenti che doveva far parte del cast sia stato escluso per problemi di… odore. Secondo le indiscrezioni, sempre più insistenti, gli autori sarebbero stati costretti a eliminarlo dalla rosa dei VIP a causa della sua puzza.

La richiesta è arrivata proprio dagli altri partecipanti al reality che avrebbe chiesto alla produzione di non far partire questa persona insieme a loro. Le reazioni, come dice il gossip, sono state molto forti: qualcuno ha minacciato addirittura di ritirarsi dal programma e non partire per l’Honduras. Alla fine la produzione non ha potuto fare altro che accettare le condizioni, pena il fallimento della trasmissione.

Di chi si tratta?

Vista la risposta così forte dei VIP, ora i telespettatori sono molto curiosi di sapere chi è il personaggio in questione. Di lui non si sa molto, se non che è un cantante napoletano, ma oltre a ciò non si conoscono altri dettagli. Il VIP era già stato confermato per l’isola, ma il suo nome non era stato ancora condiviso col pubblico.

Quando gli altri concorrenti hanno saputo che ci sarebbe stato anche lui si sono coalizzati per impedire che partisse con loro. Adesso sul web è “caccia all’uomo”: chi sarà questo misterioso cantante che è rimasto a casa a causa del suo odore? I possibili nomi sono tanti, ma con così pochi indizi è difficile capire di chi si tratta.